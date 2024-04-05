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Anadolu Otoyolu’nda elyaf iplik yüklü tır yanarak hurdaya döndü

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde elyaf iplik yüklü tırda yangın çıktı. Tırın çekicisinin tamamen yanarak hurdaya döndüğü yangında, dorse kısmında bulunan malzemelerin birçoğu yanarak kullanılamaz hale geldi.

İhlas Haber Ajansı
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Anadolu Otoyolu’nda elyaf iplik yüklü tır yanarak hurdaya döndü
Anadolu Otoyolu’nda elyaf iplik yüklü tır yanarak hurdaya döndü
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Yangın, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Adapazarı Gişeleri çıkışı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana’dan yüklediği malzemeyi Kocaeli’ye doğru götürmekte olan, O.B. kontrolündeki 63 AFN 052 dorse plakasına sahip, 35 AFA 228 plakalı  tırda yangın çıktı. İstanbul istikametinde ilerlemekte olan ve araçta çıkan yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler aracın çekici kısmını hurdaya çevirirken, dorsede bulunan malzemelerin birçoğunu ise kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın neticesinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın sebebi ile bölgede trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
Anadolu Otoyolu’nda elyaf iplik yüklü tır yanarak hurdaya döndü
Anadolu Otoyolu’nda elyaf iplik yüklü tır yanarak hurdaya döndü

# büyük, acil

05 Nis 2024 - 08:25 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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