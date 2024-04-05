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İş adamı Reşat Mamik ölü bulundu

Derince ilçesinde iş adamı Reşat Mamik aracında ölü bulundu.

İhlas Haber Ajansı
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İş adamı Reşat Mamik ölü bulundu
İş adamı Reşat Mamik ölü bulundu
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Olay, Yavuz Sultan Mahallesi Berrin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat müteahhiti 53 yaşındaki Reşat Mamik'i, evinden 50 metre uzaklıkta otomobilinin içinde hareketsiz halde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kilitli olan otomobilin kapılarını açtı. Ambulansa alınan ve kalp masajıyla hayata döndürülmeye çalışılan Mamik kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen son bilgilere göre; Mamikler Kuyumculuk, Mamikler İnşaat ve Mamikler Grubun sahipleri olan Haluk ve Faruk Mamik kardeşlerinin amca çocukları olan Reşat Mamik kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cenazesi yarın (6 Nisan Cumartesi) Derince 60 Evler Sahil Camiinde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek

İş adamı Reşat Mamik ölü bulundu
İş adamı Reşat Mamik ölü bulundu

# sağlık, acil, Mamikler Kuyumculuk, Mamikler İnşaat ve Mamikler Grubu, Haluk Mamik, Faruk Mamik, Reşat Mamik, kalp krizi

05 Nis 2024 - 11:49 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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