İş adamı Reşat Mamik ölü bulundu
Derince ilçesinde iş adamı Reşat Mamik aracında ölü bulundu.
Olay, Yavuz Sultan Mahallesi Berrin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat müteahhiti 53 yaşındaki Reşat Mamik'i, evinden 50 metre uzaklıkta otomobilinin içinde hareketsiz halde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kilitli olan otomobilin kapılarını açtı. Ambulansa alınan ve kalp masajıyla hayata döndürülmeye çalışılan Mamik kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen son bilgilere göre; Mamikler Kuyumculuk, Mamikler İnşaat ve Mamikler Grubun sahipleri olan Haluk ve Faruk Mamik kardeşlerinin amca çocukları olan Reşat Mamik kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
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05 Nis 2024 - 11:49 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.