Cinsel istismar şüphelilerin davasında mütalaa açıklandı

Olay, 2023'ün mayıs ayında Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meryem Ö.'nün evine misafirliğe gelen Furkan Sevinç, geceyi orada geçirdi. Ertesi gün Meryem Ö., yanına 8 yaşındaki kızını da alarak markete gitti. İddiaya göre, Furkan Sevinç, evde yalnız kaldığı 2 yaşındaki Nisanur Ö.'ye cinsel istismarda bulundu. Bayılan bebeğe tokat atarak ayıltmaya çalışan Sevinç, bebeği ayıltamayınca yürüyerek hastaneye götürdü. Sevinç doktorlara, çocuğun dayısı olduğunu, bayılarak nöbet geçirdiğini söyledi. Yapılan müdahalelere rağmen bebek hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı muayenesinde anlaşılınca olayla ilgili anne Meryem Ö. ile Furkan Sevinç tutuklandı.

Polis ekiplerinin yaptığı geniş çaplı araştırmalar neticesinde de ölen bebeğin 8 yaşındaki ablası R.Ö.'nün de cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. 5 şüphelinin bu olaya karıştığı iddia edildi. Bu şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'sinin ise İstanbul'da olduğu belirlendi. Meryem Ö.'nün diğer kızı R.Ö. ise devlet korumasına alındı. Olaya karıştığı tespit edilen Metin Sucu ile Ahmet G'de 22 Mayıs'ta İstanbul'da yakalandı. Şüpheliler, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alınıp, Zonguldak'a getirilmek üzere yola çıkarıldı.

2 şüpheliden biri hayatını kaybetti

Ekip otosu, Kocaeli'nin Derince ilçesinde otobanda seyir halindeyken, şüphelilerin kelepçelerinin sıkı olduğu, canlarının acıdığını söylemesi üzerine durdu. İddiaya göre, kelepçeleri çıkarılan şüphelilerden Metin Sucu araçtan inerek kaçtı. O esnada polis memuru M.E.C. ile bekçi U.O. şahsı yakalayarak tekrardan polis otosuna aldı. Ekipler araçla yoluna devam ederken iddiaya göre, şüpheliler taşkınlık çıkarmaya başladı. Şüphelileri sakinleştiren ekipler yoluna devam etti. Bir süre sonra şüphelilerin rahatsızlanması üzerine ekipler şahısları en yakın hastaneye götürdü. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen kalbi duran Metin Sucu hayatını kaybetti. Olaya ilişkin polis memurları M.E.C., M.Y, ile bekçi U.O.; "görevi ihmal" ve "ölüme sebebiyet verme" suçlarından tutuklandı. Tedavisi tamamlanan diğer şüpheli Ahmet G. ise götürüldüğü Çaycuma'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir süre sonra Ahmet G'nin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Furkan Sevinç ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezası aldı

Öte yandan, Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Furkan Sevinç ise 25 Aralık 2023 tarihinde Nisanur bebek davasında "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "12 yaşını tamamlamamış çocuğun cinsel istismarı" suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Nisanur'un ablasına yönelik işlenen istismar suçu ise farklı bir dosya olarak ayrıldı.

"Metin Sucu'nun ölümü; kot kırığı ile maruz kaldığını künt tramva"

Haklarında "Görevi ihmal" ve "Ölüme sebebiyet verme" suçlarından dava açılan polis M.E.C., M.Y. ile bekçi U.O'nun Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Müşteki Ahmet G. ise duruşmaya SEGBİS ile katıldı. İstanbul 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun alınan raporunda; Metin Sucu'nun ölümünün düşme sonucu olmayıp çok sayıda kot kırığı ile birlikte yumuşak doku travması ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana geldiği, künt tramva ile ölümü arasında illiyet bağının bulunduğu hususların bildirildiği belirtildi.

Önceki ifadelerini tekrar ettiler

Sanıklar savunmalarında, önceki duruşmada olduğu gibi şüphelilerin araç içinde tepinerek kafalarını sağa sola çarptıklarını söyledi. Aynı zamanda savunmalarında, aracın durdurulduğu esnada Metin'in kaçtığı, kaçarken de düşerek başını yere çarptığı tekrar edilerek; şüphelilerin araçta tepinmeye devam ettikleri, fenalaşınca da hastaneye gittikleri ve görevlerini aşar şekilde hareket etmedikleri ifade edildi.

Mütalaa açıklandı

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların suç tarihinde kamu görevlisi sıfatı taşıması sebebiyle kasten öldürme suçunun nitelikli halinden bahsedilemeyeceği, taraflar arasında öldürmeyi gerektirir husumetin bulunmaması, olayın cereyan ediş biçimi ve kamera görüntüleri göz önüne alındığında, sanıkların Ahmet G.'ye karşı işlemiş olduğu "Kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Ayrıca mütalaada, sanıkların Metin Sucu'ya yönelik işlemiş oldukları "Kasten yaralama sonucunda meydana gelen ölüm" sebebiyle 12 yıldan 16 yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılmaları da istendi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.