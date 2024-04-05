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İki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 5 yaralı

Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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İki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 5 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 5 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, S.B. idaresindeki 34 CCY 006 plakalı otomobil ile H.Y. yönetimindeki 41 AKY 191 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile 3 çocuk yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 5 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 5 yaralı
# sağlık, acil

05 Nis 2024 - 16:18 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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