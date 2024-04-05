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Patlayıcı malzeme taşıyan tır alev topuna döndü

Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Kocaeli-İstanbul sınırında patlayıcı malzeme taşıdığı öğrenilen tır alev topuna döndü. Bölgeden geçen Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli ve jandarma ekiplerinin erken müdahalesi yangının ormana sıçramasını önledi.

İhlas Haber Ajansı
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Patlayıcı malzeme taşıyan tır alev topuna döndü
Patlayıcı malzeme taşıyan tır alev topuna döndü
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Yangın, Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli-İstanbul sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kozmetik malzeme ve parfüm türü patlayıcı malzemeler taşıyan tırın dorse kısmında yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, dorseden aracın çekici kısmını ayırdı. Kısa sürede alev topuna dönen dorse ve içerisindeki malzemeler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Sınır dışı işlemleri gerçekleştirmek üzere çıktıkları yolda yangına denk gelen Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli ile Kocaeli İl Göç İdaresi müdürlüğünün emrinde çalışan jandarma ekiplerinin müdahalesi ise yangının, ormanlık alana sıçramasını önledi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen ve dorsenin küle döndüğü yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Patlayıcı malzeme taşıyan tır alev topuna döndü
Patlayıcı malzeme taşıyan tır alev topuna döndü
Patlayıcı malzeme taşıyan tır alev topuna döndü
Patlayıcı malzeme taşıyan tır alev topuna döndü
Patlayıcı malzeme taşıyan tır alev topuna döndü
Patlayıcı malzeme taşıyan tır alev topuna döndü
Patlayıcı malzeme taşıyan tır alev topuna döndü

05 Nis 2024 - 16:45 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Volkan - Normal devlet otobanında olsa trafikten kuyruktan kalabalıktan geçilmezdi neyseki Allahtan Kuzey Marmara da olmuş kimse yok

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Nisan 16:57

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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