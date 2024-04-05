Patlayıcı malzeme taşıyan tır alev topuna döndü
Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Kocaeli-İstanbul sınırında patlayıcı malzeme taşıdığı öğrenilen tır alev topuna döndü. Bölgeden geçen Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli ve jandarma ekiplerinin erken müdahalesi yangının ormana sıçramasını önledi.
Yangın, Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli-İstanbul sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kozmetik malzeme ve parfüm türü patlayıcı malzemeler taşıyan tırın dorse kısmında yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, dorseden aracın çekici kısmını ayırdı. Kısa sürede alev topuna dönen dorse ve içerisindeki malzemeler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Sınır dışı işlemleri gerçekleştirmek üzere çıktıkları yolda yangına denk gelen Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli ile Kocaeli İl Göç İdaresi müdürlüğünün emrinde çalışan jandarma ekiplerinin müdahalesi ise yangının, ormanlık alana sıçramasını önledi.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen ve dorsenin küle döndüğü yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
05 Nis 2024 - 16:45 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Volkan - Normal devlet otobanında olsa trafikten kuyruktan kalabalıktan geçilmezdi neyseki Allahtan Kuzey Marmara da olmuş kimse yok
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.