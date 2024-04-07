CHP Körfez karara tepkili! "İktidarın adayı Körfez halkının yüzüne nasıl bakacak?”
CHP Kocaeli İl Örgütü Körfez'deki seçim sonuçlarına ilişkin yapılan itiraza ret kararı verilmesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada "Seçimin galibi kimse burada alkışlamak istiyoruz. İktidarın adayına soruyorum. Bu şekilde Körfez halkının yüzüne nasıl bakacaksın? Körfezlinin çocuğunun yüzüne, gencimizi evlendirirken yüzüne nasıl bakacaksın? Körfez halkının yüzüne nasıl bakacaksın? Bakamazsın baktırmayacağız kabul etmiyoruz” denildi
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AKP adayı Şener Söğüt, resmi olmayan sonuçlara göre 34 bin 209 oy alarak belediye başkanı seçildi. CHP'nin Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı ise 32.814 oy aldı. CHP, ilçedeki 399 sandığın tamamına ve 5 bin 73 geçersiz oya itiraz etti. CHP, oyların yeniden sayılmasını ve geçersiz oyların da incelenmesini talep etmişti. İtirazı değerlendiren Körfez İlçe Seçim Kurulu, yaptığı incelemenin ardından itirazın reddine karar vermişti. CHP, bu kez İl Seçim Kurulu'na giderek itiraz dilekçesini sunmuş, İl Seçim Kurulu'nun da ret kararının üzerine YSK'ya itirazda bulunmuştu. YSK'da itiraza ret kararı verdi. CHP Kocaeli İl Örgütü de bugün Körfez İlçe Seçim Kurulu önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Yıldızlı, Mühip Kanko, Nail Çiler, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, CHP Körfez İlçe Başkanı Gülseren Solmaz, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç, Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı, CHP eski milletvekili Hikmet Erenkaya, yöneticiler, partililer ve vatandaşlar katıldı.
KARAR SİYASİ İKTİDARIN
Basın açıklaması yapan CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı şu ifadelere yer verdi; “Bugün burada Körfez’imizin iradesine sahip çıkmak için buradayız. 31 Mart akşamı pusu kurularak Körfez’imizin iradesi gasp edilmiştir. Körfez İlçe Seçim Kurulu'nun ve İl Seçim Kurulu'nun karar siyasi iktidarın kararıdır. Çiftte standarttır, kabul edilemez kabul etmiyoruz. Türkiye’de berilen bu kararlar sizlerin gözümün içine bakılarak verilmiştir. Çoğu ilçelerde AK Parti’nin verdiği itirazlar kabul edilmiştir. Yeni sayımlar yapılmıştır yeniden seçim tekrarı olmuştur. Maalesef ki Körfez’de hiçbir şekilde kabul etme durumu yok. Biz ayrıcalık istemiyoruz. Biz Körfezimizin iradesini Körfezimize verilmesini istiyoruz. Biz oyların yeniden sayılsın istiyoruz. Kara bulutlar ortadan kalksın istiyoruz. Bu seçimin galibi kimse burada alkışlayalım istiyoruz.
KÖRFEZ HALKININ YÜZÜNE NASIL BAKACAK
İktidarın adayına soruyorum. Bu şekilde Körfez halkının yüzüne nasıl bakacaksın? Körfezlinin çocuğunun yüzüne, gencimizi evlendirirken yüzüne nasıl bakacaksın? Körfez halkının yüzüne nasıl bakacaksın? Bakamazsın baktırmayacağız kabul etmiyoruz. Mücadelemiz devam edecektir. Körfez halkımızın iradesi teslim edilene kadar mücadelemiz devam edecektir.” ifadelerini kullandı.
BİZ NİÇİN BU DURUMDAYIZ?
CHP’nin Körfez Adayı Tayfun Balıkçı ise konuşmasında, “Bizimle demokrasi mücadelesi veriyorsunuz. 31 martta yapılan seçimlerde şaibeye karıştık. Okullarda elektrik kesiliyor ve bir sürü sebep. Memurların oy kullanması ve bir çok sebepten var. Biz niçin bu durumdayız? Yeterince mücadele ettiniz meydanlarda, evlerde. Hepinizin emeği çok. Bu mücadeleden yılmayacağız. Yenilgilerimiz olsada ders sayıp devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel emek verdik. Biz canla başla halk gücüyle aslanlar gibi mücadele ettik. Sonuna kadar haklarımızı aradık. 3-4 sayfa savunma verdik. Kesin bunlara bakmayacaklar ama biz hak hukuk adalet diyeceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Hodrimydn41 - Uluslararası seçim divanına başvurun bence :)))
Veli - Oy sayımında demek ki iyi örgütlenmemiş bi ilçe yönetimi var bu acık ortada buna bi önlem alınmadı kocaelindeki ilçe başkanları bi afra tafra bi havalardalar gölcük körfez kartepe en başta öbürleri için çok fazla görmedim oyüzden yorum yapamm ama saydıklarım başarız
Azmi Hocam Helal Et - Önce elinizde ki ıslak imzalı tutanaklar tam mı önde misiniz onu söyleyin bize ben mhpli olduğum halde size oy verdim oyumuza sahip çıkamadınız ilçe başkanıyla birbirinizi yediniz bir daha size körfezde oy yok keşke azmiye verseydim
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.