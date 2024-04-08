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"Kartepe Kule dere kirliliği engellenemiyor"

DİLEK COŞGUN
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"Kartepe Kule dere kirliliği engellenemiyor"
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Gazetemize ulaşarak konuyla ilgili bilgi veren vatandaş, " Kartepe Kule dere kirliliği engellenemiyor. Yeterli denetim ve kontroller yapılmadığı için dere kirliliği artıyor. 8/4/ 2024 tarihinde derenin içler acısı durumu. "

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# 2024, Kartepe

08 Nis 2024 - 11:45 - Gündem

Mahreç  Dilek Coşgun

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