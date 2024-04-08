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Cübbeli: "AKP benim fetvamla daha fazla düşmedi"

Cübbeli Ahmet katıldığı programda Cübbeli Ahmet, fetvası sayesinde AKP'nin daha fazla oy kaybetmesine engel olduğunu iddia etti.

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Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü TV100'de yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programının konuğu oldu. Seçim değerlendirmesi yapan Cübbeli fetvası sayesinde  AKP'nin daha fazla oy kaybetmesine engel olduğunu iddia ederek, “Yeniden Refah en az 4-5 puan alacaktı. Benim fetvamdan sonra birkaç puan düştü.” ifadelerini kullandı.

VİDEO KAYNAK: Odatv.com
# cübbeli ahmet hoca, oldu, AKP, seçim

08 Nis 2024 - 15:41 - Gündem

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Yorumlar

(3)
03

......... - Yeniden refahlılar öpsün seni emi,biontek,ci şarlatan.

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 08 Nisan 16:20
01

Ahmet - cübbeliye göre yalnız akp ye oy verenler müslüman.....bu adamlar bu topraklara nerden gelmişler.....bu herifin sex videoları ortalıkta dolaşıyor.şatafat içinde yaşıyor.sefil insanlara zulüm yapıyor.yazıklar olsun...

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 08 Nisan 16:01
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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