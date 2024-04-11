Feci kaza 17 yaşındaki genci hayattan kopardı
Derince ilçesinde özel halk otobüsü ile motosiklet çarpıştı. Feci kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Çınarlı Mahallesi Nato Caddesi ile Çene Suyu Caddesi kesişimindi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaan Muhammed Akbulak (17) idaresindeki motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 A 0439 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Akbulak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Akbulak’a olay yerinde dakikalarca kalp masajı yaptı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Akbulak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde meydana gelen kaza Akbulak’ın ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
11 Nis 2024 - 11:58 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.