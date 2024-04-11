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Feci kaza 17 yaşındaki genci hayattan kopardı

Derince ilçesinde özel halk otobüsü ile motosiklet çarpıştı. Feci kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
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Feci kaza 17 yaşındaki genci hayattan kopardı
Feci kaza 17 yaşındaki genci hayattan kopardı
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Kaza, saat 06.00 sıralarında Çınarlı Mahallesi Nato Caddesi ile Çene Suyu Caddesi kesişimindi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaan Muhammed Akbulak (17) idaresindeki motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 A 0439 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Akbulak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Akbulak’a olay yerinde dakikalarca kalp masajı yaptı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Akbulak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde meydana gelen kaza Akbulak’ın ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Feci kaza 17 yaşındaki genci hayattan kopardı
Feci kaza 17 yaşındaki genci hayattan kopardı
# sağlık, acil, Ramazan Bayramı

11 Nis 2024 - 11:58 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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