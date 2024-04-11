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Otomobil 7 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı

Körfez ilçesinde otomobilin çarpıp kaçtığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Çetin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aniden sokağa çıkan 7 yaşındaki E.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle E.A.'nın bacağı otomobil tekerleğinin altında kaldı. E.A. savrulurken, otomobil sürücüsü bölgeden kaçarak uzaklaştı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.A., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, E.A.’ya çarpıp otomobiliyle kaçan sürücünün, Ramazan Bayramı sebebiyle sokaktaki bir binada ikamet eden yakınlarını ziyaret etmeye geldiği öğrenildi. Polis ekipleri kazayı gören vatandaşların ifadesine başvururken, sürücüyü yakalamak için ise çalışma başlattı.
# acil, Ramazan Bayramı, sağlık

11 Nis 2024 - 18:40 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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