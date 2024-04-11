Eskihisar'da kilometrelerce kuyruk oluştu

Ramazan Bayramı tatilinin ve güzel havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar yollarda trafik yoğunluğu oluşturmaya devam ediyor. D100 Karayolu ile Gebze Eskihisar'daki feribot iskelesini kullanmak isteyen vatandaşların kalabalığı dikkat çekiyor. Kilometrelerce araç kuyrukları oluşurken Yalova'ya gidecek olan araç sürücüleri turnike sıralarını beklerken kontak kapattı. Kilometrelerce araç kuyrukları havadan görüntülendi. Jandarma ekipleri de olumsuz duruma karşı trafikte çalışmalarına devam ediyor.