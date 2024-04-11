Aile katliamı yapan şahıs cenaze namazı kılınmadan defnedildi
Sakarya’nın Hendek ilçesinde üvey annesi ve öz babasını silahla öldürdükten sonra kardeşi tarafından kesici alet ile öldürülen şahıs, cenaze namazı kılınmadan defnedildi.
Olay, 9 Nisan Salı günü akşam 22.00 sıralarında Hendek ilçesi Akova Mahallesi’nde bulunan Hantek Konutları’nda meydana geldi. İddiaya göre, Çelik ailesi içinde mal varlığı sebebiyle kavga çıktı. İkinci katta bulunan evde meydana gelen kavgada Mevlüt Çelik, silah ile üvey annesi Melek Çelik (37) ve babası Vahdettin Çelik’i (66) öldürdü. Olayın ardından evin bulunduğu site içerisinde sokakta Mevlüt ve Selçuk Çelik isimli iki kardeş arasında yaşanan kavga esnasında Selçuk Çelik, ağabeyi Mevlüt’ü kesici alet ile öldürdü. Bu esnada Mevlüt Çelik’in silahından çıkan kurşun, Selçuk Çelik’i omzundan yaraladı. Hayatını kaybeden 3 kişi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü. Kan donduran olayın, Mevlüt ve Selçuk kardeşlerin ortak aldığı ‘araba’ yüzünden çıktığı iddia edildi.
Cenaze namazı kılınmadan defnedildi
Cinayete kurban giden Melek ve Vahdettin Çelik, dün Pamukova ilçesinde bulunan Hacı Bayram Halil Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından son yolculuklarına uğurlanmıştı. Üvey annesi ve öz babasını öldürdükten sonra omzundan silahla yaraladığı kardeşi Selçuk Çelik tarafından kesici alet ile öldürülen 49 yaşındaki Mevlüt Çelik cenaze namazı kılınmadan Akyazı ilçesi Karaçalılık’ta bulunan mezarlığa defnedildi.
11 Nis 2024 - 22:06 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.599.813 gösterim gerçekleşti.
ELEMAN ARANIYOR
Kocaeli Merkez'de bulunan bir OSGB de çalışmak üzere sağlık personeli (hemşire, hemşir, ATT veya paramedik) aranmaktadır.0530 142 46 11
KÖSEKÖY'DE KURULMAKTA OLAN H.BETON TESİSİ İÇİN TESİS ŞEFİ ARANIYOR
İnşaat Mühendisi veya Mimar Mühendis veya Jeoloji Mühendisi. Kartepe ilçesinde oturmak tercih sebebidir. En az 10 yıl iş deneyimi aranır.0532 691 11 07 0530 545 45 63
İLAN VER-ELEMAN BUL
Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.