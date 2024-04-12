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Ateşle oynayan çocuklar kömürlüğü yaktı

Gebze ilçesinde ateşle oynayan çocuklar kömürlüğün yanmasına sebep oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Mustafa Paşa Mahallesi 759/1 Sokak'ta meydana gelen olayda, 3 katlı apartmanın kömürlüğünden dumanların çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını büyümeden kontrol altına aldı. Kömürlükte ateşle oynayan çocukların yangına sebep olduğu öğrenildi. Yangın sebebiyle kömürlükte hasar meydana geldi.
# acil

12 Nis 2024 - 17:18 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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