Ateşle oynayan çocuklar kömürlüğü yaktı
Gebze ilçesinde ateşle oynayan çocuklar kömürlüğün yanmasına sebep oldu.
Mustafa Paşa Mahallesi 759/1 Sokak'ta meydana gelen olayda, 3 katlı apartmanın kömürlüğünden dumanların çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını büyümeden kontrol altına aldı. Kömürlükte ateşle oynayan çocukların yangına sebep olduğu öğrenildi. Yangın sebebiyle kömürlükte hasar meydana geldi.
12 Nis 2024 - 17:18 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.