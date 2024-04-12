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Meyve kasaları tutuştu, baraka kül oldu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meyve kasalarının tutuşması neticesinde çıkan ve paniğe sebep olan yangında baraka kullanılamaz hale geldi. Bölgede oluşan yoğun duman havadan da görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı
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Meyve kasaları tutuştu, baraka kül oldu
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Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, meyve kasalarının tutuşması neticesinde büyüyen yangın bölgede bulunan barakaya sıçradı. Adeta alev topuna dönen baraka yanarak kullanılamaz hale gelirken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Ayrıca bölgede oluşan yoğun duman havadan da görüntülendi.

Meyve kasaları tutuştu, baraka kül oldu
# yeni

12 Nis 2024 - 17:22 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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