Yalnız yaşayan kadın, evinde ölü bulundu
Gebze ilçesinde yalnız yaşayan böbrek hastası kadın evinde ölü bulundu. Komşuların kötü kokudan dolayı ihbarı acı gerçeği ortaya çıkarırken, kadının ailesinin Ordu'da yaşadığı öğrenildi.
Olay, Gebze ilçesinde Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri, çevreye yayılan koku nedeniyle polis ekiplerine durumu bildirdi. Mahallede yayılan kötü kokunun, dairesinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki böbrek hastası Hanife Yavaş'ın evinden geldiği tespit edildi. Eve çilingir yardımıyla giren ekipler, Yavaş'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Kronik böbrek hastası olduğu öğrenilen Hanife Yavaş'ın son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi. Evinde yalnız yaşayan yaşlı kadının ailesinin Ordu ve Denizli'de yaşadığı öğrenildi. Bir hafta önce öldüğü tahmin edilen kadının ölümüyle ilgili detaylı inceleme başlatıldı.
12 Nis 2024 - 22:50 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Farklı Bakış - Allah yanlizligi kimseye bırakmadı. Aile ne için var.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.