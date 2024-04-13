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EN İYİ 6 DOKTOR

Bu videoyu “… ilde hangi doktoru önerirsiniz?” diye soran kişilere cevap olması için paylaşıyoruz.

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A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

Biz 50 binden fazla ilacın iyileştiremediği hastalıklarımızı EKMEKSİZ sağlıklı ve doğal beslenerek ve yaşam tarzımızı değiştirerek iyileştirdik.

Önce bir kitap okuduk, beslenme prensiplerini öğrenmeye başladık ve yaşamımıza adapte ettik. Beslenmeyi değiştirince bir bir ilaçlarımızdan kurtulmaya başladık. Hem de ilacı veren doktorları bile şaşırtarak. Tabii ki doktor kontrolünde ilaçlardan kurtulduk. Alınmak üzere olan tiroidimi bile kurtardım. Benim verdiğim 50 kilo, eşimin verdiği 27 kilo da işin bonusu oldu.

Bu hikayeyi kitap olarak @a.okancaglar hesabında okuyabilirsiniz. Kronolojik olarak yazdığım bu hikaye günümüze geldiğinde hesapta yazılanlar, hatta yorumlar, öne çıkanlarda bulunan yemek tarifleri vb tüm geliri Türk Eğitim Vakfı‘na bağışlanmak üzere kitap olacak.

Dünyanın en iyi en pahalı doktoruna gidecek olun siz beslenmenizi düzeltip yaşam tarzınızı değiştirmediğiniz sürece bir arpa boyu bile yol alamazsınız.

Dünyada otoimmün ve kronik hastalıkları iyileştirebilecek ilaç veya takviye yok. Beslenmeyi düzeltmeden alınan takviyeler hiçbir işe yaramıyor yani önce beslenmenin düzeltilmesi gerekiyor. Beslenmeyi düzelttikten sonra inanın işiniz çok kolay.

İşte size en iyi 6 doktor.

1- Güneş. Güneşin nimetlerinden yeterince yararlanabiliyor musunuz? 

2- Su. Her gün yeterince su içiyor musunuz? 

3- Temiz hava. Bol bol oksijen alıyor musunuz?

4- Uyku. Her gün düzenli 7-8 saat uyuyor musunuz?

5- Egzersiz. Her gün yeterince hareket ediyor musunuz? 

6- Sağlıklı beslenme. Her gün gerçek besinler yiyor musunuz? 

Hepimiz sağlığımızın sorumluluğunu üstlenmek zorundayız. Biz önce yaşamımızı bu 6 doktora göre düzenleyelim sonra yine de kurtulamadığımız sağlık sorunlarıyla karşılaşırsak doktora başvurmaktan kaçınmayalım.

# oldu, sağlık, TÜRK

13 Nis 2024 - 20:00 - Sağlıklı Yaşıyoruz

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