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Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza trafiği felç etti

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli mevkii İstanbul istikametinde meydana gelen kaza sebebiyle trafik durma noktasına geldi. Bayram tatili dönüşü yola çıkan sürücüler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik eski seyrine döndü.

İhlas Haber Ajansı
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Ramazan Bayramı tatili dönüşünde yollarda yoğunluk oluşurken Kuzey Marmara Otoyolu T-3 Tünel çıkışı Sevindikli mevkii Kocaeli kesimi İstanbul istikametinde kaza meydana geldi. Kaza sebebiyle trafik durma noktasına geldi. Kilometrelerce araç kuyrukları oluşurken kazayla ilgili bölgeye ekip sevk edildi. Yaralı ve kazaya karışan araç sayısı ile ilgili bilgiye ulaşılmazken, ekiplerin çalışması sonrasında kaza yapan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik eski seyrine döndü.
# Ramazan Bayramı

13 Nis 2024 - 16:27 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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