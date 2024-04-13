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TEM’de bayram trafiği yoğunluğu havadan görüntülendi

TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişi İstanbul istikametinde bayram trafiği sebebiyle yoğunluk yaşanıyor. Meydana gelen kazalar ve araç arızlarına bağlı olarak trafik yer yer durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülenirken, arıza yapan aracın itildiği anlar da kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı
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Ramazan Bayramı sebebiyle tatil bölgelerine ve memleketlerine giden tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor. Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahları arasında bulunan ve Anadolu’yu İstanbul’a bağlamakta adeta köprü görevi üstelene TEM Otoyolu’nun Kocaeli kısmında trafikte yoğunluk yaşanıyor. Trafiğin 3 şeritten 2 şeride düştüğü İzmit ilçesi geçişi Bekirdere Rampası mevkiinde, araç arızaları ve meydana gelen kazalar sebebiyle trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Sürücüler yavaşlayarak temkinli şekilde ilerlerken, trafik polisi ve sağlık ekipleri yaşanan olumsuzluklara müdahale ediyor.

Öte yandan, Bekirdere Rampasını tırmanırken otomobili arıza yapan bir sürücü aniden sağ şeritte durdu. Yavaşlayan trafik sebebiyle şans eseri kaza meydana gelmedi. Otomobilden inen 2 kişi, aracı iterek emniyet şeridine götürdü. Otoyolun Daniş Koper ve Gültepe Viyadüğü, Bekirdere ile Korutepe Tünelleri'nde de trafikte yoğunluk oluştuğu gözlemlendi. Tem Otoyolu’nun İstanbul istikametindeki yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.
# sağlık, türkiye

13 Nis 2024 - 19:33 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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