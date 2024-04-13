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Madeni yağ fabrikasında korkutan yangın

Başiskele ilçesinde madeni yağ üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, saat 18.45 sıralarında Yaylacık Mahallesi Kıvılcım Sokak'taki madeni yağ fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madeni yağ tanklarının bulunduğu üretim alanında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar panikle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye İzmit, Başiskele ve Gölcük ilçelerinden çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin su ve köpüklü hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler fabrika içine dolan dumanı tahliye etmek için çalışma gerçekleştirdi.

Öte yandan, madeni yağ üretim tankları ve fabrikanın dış cephesinde hasar oluştu. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangının kesin çıkış sebebi ekiplerin incelemesin ardından belli olacak.
# acil, sağlık

13 Nis 2024 - 20:20 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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