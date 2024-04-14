Kocaeli'deki mest eden tepe: Kilometrelerce uzaktan gün batımı izlemeye geliyorlar
Kocaeli'de bulunan Palamar Tepesi gün batımı manzarasıyla görenleri mest ediyor. Bayram tatiliyle birlikte binlerce vatandaş kilometrelerce uzaktan Palamar Tepesi’nde gün batımı izlemeye geliyor.
Kandıra ilçesinde bulunan Palamar Tepesi manzarasıyla görenleri mest ediyor. İstanbul’a yakın olan yerler özellikle günü birlik tatil yapanlar veya çadır kurarak kamp yapan vatandaşların uğrak noktası. Palamar Tepesi gün batımı manzarasını izlemek isteyen binlerce vatandaşa ev sahipliği yapıyor. Vatandaşların ve çiftler tepeye oturarak gün batımı manzarasını izliyor. Vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.
Manzarayı izlemek üzere alanda bulunan kampçı Eray Tuberk , “Biz İzmitli olduğumuz işin sürekli buraya geliyoruz. Buralı sayılırız yani, Hafta sonları ve özel günlerimizde de geliyoruz. Özellikle burada duruyoruz ama çok aşağıya inmiyoruz. Tabi ki herkese tavsiye ederim ama çokta tavsiye etmemek gerekir diye düşünüyorum. Buraları gerçekten temizliyoruz biz gelenler çok pis bırakıyorlar çünkü. Bizde gün batımı izliyoruz ve izleyeceğiz bugünde” şeklinde konuştu.
14 Nis 2024 - 13:10 - Hayatın İçinden
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.