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Mustafa Gürsel: “Enerji düşüktü ama önemli olan kazanmamızdı”

Trendyol 1. Lig’in 30.haftasında Kocaelispor’un Giresunspor’u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi.

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
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Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, “Rakibimizin içinde bulunduğu durum onlar açısından olumsuz ama lig oynuyoruz. Rakibimizin içindeki durumu ne olursa olsun bu maç için 3 puan bizim için çok önemliydi. Seyirci olmayınca tatsız, tuzsuz enerjisiz geçiyor. 2-0 kazandık. Sonuç olarak mutluyuz. Bu 3 puanın bize ne katacağını biliyorduk. Oyuna gelirsek enerji biraz düşüktü. Bölüm bölüm iyi oynadık. Sonuçta kazandığımız için mutluyuz. Önümüze bakacağız. En iyi şekilde Ümraniye maçına hazırlanacağız. Bu maç puan açısından önemliydi. Bu ligde üçüncülük çok önemli. O hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

“Emir, ilk yarı orta sahada gayet iyi oynadı”
Emir’in orta saha oynamasıyla ilgili olarak ise Gürsel, “Defansif özellikli orta sahamız yok. Bunu kendi içimizde çözmeye çalışıyoruz. Emir de iyi oynadı. Oynadıkça daha iyi olacak. Topu iyi kullanan bir oyuncu. Hava toplarında iyi. Çabukluğu var. Defansif anlamda düşünebileceğimiz oyuncu. Zorluk derecesi değişik maçlara çıkacağız. Bugün de hedeflerimize göre planla oraya bugün Emir ile başladık. Emir’i hazırlayıp geliştirmem lazım. O bölgede ihtiyacımız olan oyuncuyu kazanabilelim. Burak ilk yarı oyuna iyi başlamadı, sarı kart da gördü. İkinci yarı riske atmak istemedik. Emir ilk yarı orta sahada gayet iyi oynadı. İkinci yarı kendi görev bölgesine döndü. Bu maçı ve sonraki süreci düşünerek değişik hamleler yapabiliyoruz” yanıtını verdi. Barış Alıcı ile sorun olup olmadığına dair soruya ise Gürsel, herhangi bir oyuncuya art niyetinin olmadığını, olamayacağını da belirtti.

“Ümraniye maçı değişik maç olacak”
Ümraniye maçıyla ilgili olarak da Mustafa Gürsel, “Kendi hazırladığımız bir takım. İki hazırladığım takım karşı karşıya gelecek. Değişik bir maç olacak. Baktığımızda son maçında 1-0 kaybetti ama kazanabilecek pozisyonlara girdi. Hızlı pas yapan, hızlı yön değiştiren, bıraktığımız oyun felsefesini devam ettiren takım. Burada da iyi bir takım oturtmaya çalışıyoruz. Adım adım daha ileriye gidiyoruz. Bu hafta gereken çalışmaları yapacağız. Bizim için her maç önemli. Buradayız ve Kocaelispor’un hedefe gitmesi için gerekenleri yapacağız. Kocaelispor’un başarısı bizim için önemli. Kazanmak için ne gerekiyorsa ona göre çalışacağız. Yarın dinlenip Ümraniye maçına konsantre olacağız” şeklinde konuştu.

“Bilerek ya da bilmeyerek kadroda olmayan oyuncu oynatmaları bizim için önemli değil, zaten kazandık”
Rakibin kadroda olmayan oyuncu oynatmasıyla ilgili olarak ise Mustafa Gürsel, “Net olarak bilmiyorum. Listede olmayan oyuncu oynattıklarına dair öyle bir konuşma oldu. Bizim dışımızda gelişen bir şey. Maç bizim için bitti. Baktığımızda onların o hatayı bilerek ya da bilmeyerek yapması bize en çok 3-0 hükmen döner. Zaten kazandığımız bir maç. Çok da düşünülecek bir şey değil” yorumunda bulundu.

# oldu, Kocaelispor, var

14 Nis 2024 - 22:17 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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Yorumlar

(1)
01

Gusei - Takım yetersiz anladık birde sen çıktın başımıza

Umarım çeker gidersin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Nisan 22:33

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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