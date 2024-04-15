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KURTLAR VADİSİ'NDEKİ SAHNE GÜNDEM OLDU

İran, günlerdir konuşulan 'intikam' saldırısını yaptı, İHA ve seyir füzeleriyle İsrail'i hedef aldı. Dün akşam saat 22.50 sularında başlayan saldırıyla birlikte İsrail ordusu hava kuvvetlerini teyakkuza geçirdi.

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DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN ABD'YE TEHDİT
ABD, İsrail'in arkasında olduğunu ilan ederken; İran Devrim Muhafızları, ABD'ye "İsrail'e hiçbir tür destek vermeme veya İran'ın çıkarlarına zarar verecek bir hamlede bulunmama" uyarısı yaptı.

KURTLAR VADİSİ'NDEKİ SAHNE GÜNDEM  OLDU
İran'ın başlattığı İHA saldırısıyla Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmanırken, Kurtlar Vadisi'ndeki İran ve İsrail ile ilgili bir sahne gündem oldu.

İKİ ÜLKE İÇİN DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER
Söz konusu sahnede; dizideki Polat Alemdar karakterinin ve karşısındakinin iki ülke için yapmış olduğu tespitler dikkat çekiyor.

"ADI KONMAMIŞ BİR İŞBİRLİĞİ VAR"
İran ve İsrail ile ilgili sahnede geçen diyalog ise şöyle; "Bölgede İsrail ile İran'ın adı konmamış bir işbirliği var aslında. İkisi de varlıklarını, birbirlerine olan karşıtlıkları üzerinden sürdürüyor. İsrail olmasa İran bölgede hüküm sahibi olamaz. İran olmasa İsrail Amerikalıları dilediği gibi kullanamaz.

"TANSİYONUN DÜŞTÜĞÜ AN YAPAY BİR KRİZ YARATIYORLAR"
Tansiyonun düştüğünü hissettikleri an yapay bir kriz yaratıyorlar. Bütün dünya teyakkuza geçiyor. İran horozlanıyor, karşılığında bölgeye mesajını veriyor. İsrail diyor ki 'İran, teröristlerin en büyük destekçisi. Onu yok etmememiz lazım. Arada da petrol ve silah lobileri büyük paralar kazanıyor.'"

# dikkat, büyük, var, İsrail, oldu

15 Nis 2024 - 00:53 - Gündem

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