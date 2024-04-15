Otobüsün arkasını görenler şaştı kaldı! Sürücüler ikiye bölündü
Ramazan Bayramı tatilinde TEM Otoyolu'nda çekilen görüntüler sürücüleri ikiye böldü. Otobüsün arkasında LED'li kayan yazı ekleyerek bekarlığını dile getiren şoförün diğer sürücülerin dikkatini dağıtarak trafiği tehlikeye soktuğunu söyleyen de oldu, meslektaşını destekleyen de.
Ramazan Bayramı tatilinde TEM Otoyolu'nda çekilen görüntüler trafiği tehlikeye soktu. 06 DTY 595 plakalı otobüs şoförü trafiği tehlikeye sokarak sürekli şerit değiştirirken araç arkasında yazılan LED'li kayan yazılarda sürücülerin dikkatini dağıttı. Bir vatandaş otobüs sürücüsünün sürekli şerit değiştirerek trafiği tehlikeye soktuğu anları kaydetti. Otobüs arkasında yazılan yazılar ise sürücünün evlenmek istediğini düşündürdü. Bazı otobüs sürücüleri yazının diğer şoförlerin dikkatini dağıtarak kazaya davetiye çıkarttığını dile getirirken bir sürücü ise meslektaşını savunarak, "Kamyon arkası yazıları ata mirasımız" diyerek yazıları okumaya çalışarak trafiği tehlikeye sokanlarda suç buldu.
"Kazaya davetiye çıkarıyor"
46 yıldır şoförlük Yakup Can durumun tehlikeli olduğunu belirterek, "Anladığım kadarıyla şoför arkadaş evlilik programı yapar gibi Esra Erol’u canlandırıyor. Diğer sürücüler otobüsün arkasındaki yazıyı okurken riske girecek. Otobüs sık sık şerit değiştiriyor. Araç çok riskli hareketler yapıyor. Yazıların kaldırılması gerekiyor. Yazılar ışıklı olması sebebiyle diğer sürücülerin dikkatini dağıtıyor. Kamyon arkası yazıları da yasaklanmıştı. Sürücünün resmen reklam yapıyor. Kazaya davetiye çıkarıyor. Sürücüler ufak göz açıp kapamada bile her an kaza yapabiliyor" diye konuştu.
Meslektaş arkadaşını savunan ve durumun normal olduğunu söyleyen Çağlar Özkutlu, “ Türkiye’nin birinci sırdaki gündemi evlilik programı. Diğer sürücülerin ve yolcuların yazıyı merak edip okumasının anlamı yok. Sürücüler yazıyı okumak için özen göstereceğine tabelalara özen gösterseydi bayramda trafik işkencesi yaşamazdık. Vatandaş bıraksın otobüsün, kamyonun arkasında ne yazdığını kendilerine yazılan banka icralarını takip etsin. Kamyon arkası yazıları ata mirasımız bu sebeple yazıları yasak edemezler. Kimi çocuğunun adını, kimi sevdiğinin adını yazdırıyor. Mesela Ankara’da büyük bir gündem vardı, ‘Aşkımız Keçiören metrosu gibi hiç bitmesin’. Bunu başbakanlar bile söylüyordu. Kamyon arkası yazıları artık bunlara düştü. Kamyon arkası yazılarını alıp da mecliste okuyan milletvekillerimiz bile var. Yazılarda trafiği tehlikeye sokacak hiçbir şey yok. Yola çıkınca ben, besmele ile başlıyorum, sürücü arkadaşımız da özenmiş yazı yazmış. Bunda hiçbir sorun yok. Trafiği tehlikeye atacak bir durum da yok" diye konuştu.
"Yollarda otobüs arkası yazılara çok denk geliyoruz"
Kabin görevlisi Salih Yamalı ise "Yazıların dikkat çekici ve yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu tür yazılar kazalara sebebiyet verebilir. Yollarda otobüs arkası yazılara çok denk geliyoruz. Otobüsler şirketin reklamı yapabilir, güzergâhını verebilir ama diğer yazılar dikkat çekici. Keyfe keder görüntü olmuş. Sürücüler yazıyı okurken yavaşlayınca trafiği de etkiliyor" şeklinde konuştu.
15 Nis 2024 - 13:52 - Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.375.524 gösterim gerçekleşti.
DİKKAT! İŞ İLANI!
Demir Çelik Fabrikasında paketleme bölümünde çalıştırılmak üzere 30 kişilik erkek personel alımı yapılacaktır. 20.000 TL MAAŞ+SERVİS+YEMEK ÜCRETİ+DEVA...05323404389
ELEMAN ARANIYOR
Kocaeli Merkez'de bulunan bir OSGB de çalışmak üzere sağlık personeli (hemşire, hemşir, ATT veya paramedik) aranmaktadır.0530 142 46 11
İLAN VER-ELEMAN BUL
Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Alaattin - bunda ikiye bölünecek bir durum varmı.ALLAH aşkına aklın yolu birdir.bu ülke medeni kanunlarla idare ediliyor. böyle deli saçması fiillere destek vermek ancak sorumsuz insanların tercihidir.bu insanlar bu tür eylemlerin sebep olacağı tahribatı anlıyamazlar.sayılarıda az değil.mesela bu tipler,yaya kaldırımlarının ehemmiyetini bilmez park ederler.garaj girişlerine,hastane girişlerine,dar sokaklara karşılıklı park ederler lakin sonucun nelere sebep olacağını idrak edemezler.daha bunun gibi nice örneklerle hergün karşılaşıyoruz.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.