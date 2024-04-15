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Pompalı tüfekle ateş ettiği dükkanın bir gün önce taşla camını kırmış

İzmit ilçesinde kasap dükkanına pompalı tüfekle ateş açan şahıs adliyeye sevk edildi. Şahsın bir gün önce de dükkanın giriş kapısının camını taş atarak kırdığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı
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Pompalı tüfekle ateş ettiği dükkanın bir gün önce taşla camını kırmış
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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’ndeki bir kasap dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A., pompalı tüfekle kasap dükkanına geldi. Bir süre dükkan çalışanlarıyla konuşan M.A. ardından pompalı tüfekle ateş açtı. Çalışanlar dükkanın arka kısmına kaçarken, caddeye çıkan M.A. tekrardan ateş açıp kaçtı. Saçmalardan birinin omuzuna isabet ettiği A.N. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.N., Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirirken dükkan önünde 2 adet boş fişek olduğu görüldü.

Dükkanın camını da kırmış
Polis ekiplerince kısa sürede yankılanan M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Öte yandan, M.A.’nın bir gün önce dükkanın giriş kapsındaki camı taş atarak kırdığı öğrenildi.
# sağlık

15 Nis 2024 - 16:10 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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