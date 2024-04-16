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/ 16 Nis 2024 - 01:01

Ante Budimir'den korkunç penaltı

İspanya LaLiga'nın 31. hafta maçında Osasuna ile Valencia karşı karşıya geldi. Osasuna'da Ante Budimir, son dakikada futbol tarihinin belki de en kötü penaltısını kullanarak takımını beraberlikten etti.