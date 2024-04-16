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Ante Budimir'den korkunç penaltı

İspanya LaLiga'nın 31. hafta maçında Osasuna ile Valencia karşı karşıya geldi. Osasuna'da Ante Budimir, son dakikada futbol tarihinin belki de en kötü penaltısını kullanarak takımını beraberlikten etti.

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KUBİLAYHAN KAVRAZLI

İspanya La Liga'da 31. hafta heyecanı sona erdi. Orta sıralarda yer alan iki takım Osasuna ile Valencia, El Sadar Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Andre Almeida'nın 18. dakikada attığı golle öne geçen Valencia, uzun süre skor üstünlüğünü korumayı başardı. Ev sahibi ise son dakikada penaltı kazandı. Osasuna'ya beraberliği getirmek için beyaz noktanın başına geçen Ante Budimir, futbol tarihinin belki de en kötü penaltısını kullanarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Valencia, mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: KARAR

16 Nis 2024 - 01:01 - Spor

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