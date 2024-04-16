İzmit'te vatandaş polise, polis vatandaşa saldırdı!
İzmit'te bir grup polis ve bekçi, alkollü olduğu öne sürülen 2 genç polise saldırınca kalabalık polis grubu gençlere sokak ortasında şiddet uygulayarak kontrol altına aldı
Olay dün gece geç saatlerde İzmit'te meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre alkollü 2 genç taşkınlık yapması üzerine polise ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen polis ekiplerine zorluk çıkaran 2 genç ekip otosuna götürülürken polislere küfür etmesi ve saldırması üzerine bir grup polis ve bekçi tarafından joplandığı anlar vatandaş kamerasına yansıdı. Gençlerden birinin "Abi öldüm" diyerek bağırması dikkat çekerken vatandaşlar olayı orantısız güç olarak yorumlandı. Görüntüler sosyal medyada yayılırken gençlerin akıbeti ile ilgili bir bilgi edinilemedi.
16 Nis 2024 - 11:52 - Asayiş
Mahreç Cihat Polat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Çekirge - Şişede durduğu gibi durmuyor ekmeği yok yemeye ama zıkkımlanırlar Allah c.c kurtarsın iman zayıflığı göstermesin.
Polis Devleti - polis devleti olduk
Leyla - İyi etmişler ellerine saglik
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.