İzmit'te vatandaş polise, polis vatandaşa saldırdı!

Olay dün gece geç saatlerde İzmit'te meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre alkollü 2 genç taşkınlık yapması üzerine polise ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen polis ekiplerine zorluk çıkaran 2 genç ekip otosuna götürülürken polislere küfür etmesi ve saldırması üzerine bir grup polis ve bekçi tarafından joplandığı anlar vatandaş kamerasına yansıdı. Gençlerden birinin "Abi öldüm" diyerek bağırması dikkat çekerken vatandaşlar olayı orantısız güç olarak yorumlandı. Görüntüler sosyal medyada yayılırken gençlerin akıbeti ile ilgili bir bilgi edinilemedi.