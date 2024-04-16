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Tarihte bugün Kocaelispor: Trabzonspor'u mağlup ederek Türkiye Kupası Şampiyonluğu kazandı

Kocaelispor, sosyal medya hesabı üzerinden "Tarihte Bugün" başlığıyla bir video paylaştı.

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Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:  "#TarihteBugün   Kocaelisporumuz, Türkiye Kupası Finali’nde Trabzonspor’u mağlup ederek tarihimizin ilk Türkiye Kupası Şampiyonluğunu yaşadı! #KupaBeyi""

"1996-1997- Türkiye Kupası ŞAMPİYONU (Trabzonspor-1-1- Kocaelispor, Kocaelispor-1-0-Trabzonspor)"
# türkiye, Kocaelispor

16 Nis 2024 - 13:07 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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