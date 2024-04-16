İzmit'teki olayın ardından o polisler görevden uzaklaştırıldı

Olay dün gece geç saatlerde İzmit'te meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre alkollü 2 genç taşkınlık yapması üzerine polise ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen polis ekiplerine zorluk çıkaran 2 genç ekip otosuna götürülürken polislere küfür etmesi ve saldırması üzerine bir grup polis ve bekçi tarafından joplandığı anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

VALİLİK AÇIKLADI

Konuya ilişkin Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada çorbacıda çıkan olaya ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamada A.Ö.Ç., M.U.G. ve B.K.'nin hesap tutarına ilişkin çıkardığı tartışmaya müdahale eden polis ekiplerine fiili saldırı ve hakarette bulunan A Ö.Ç.'nin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayı medyaya taşıyan görüntülerde zor kullanma sınırlarını aşmış oldukları değerlendirilen 3 memur görevden uzaklaştırıldı