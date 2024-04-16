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İzmit'teki olayın ardından o polisler görevden uzaklaştırıldı

İzmit'te, alkollü olduğu öne sürülen 2 genç polise saldırınca kalabalık polis grubu gençlere sokak ortasında şiddet uygulayarak kontrol altına aldı. Olayın ardından 3 personel görevden uzaklaştırıldı.

Cihat Polat
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Olay dün gece geç saatlerde İzmit'te meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre alkollü 2 genç taşkınlık yapması üzerine polise ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen polis ekiplerine zorluk çıkaran 2 genç ekip otosuna götürülürken polislere küfür etmesi ve saldırması üzerine bir grup polis ve bekçi tarafından joplandığı anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

VALİLİK AÇIKLADI

Konuya ilişkin Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada çorbacıda çıkan olaya ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamada A.Ö.Ç., M.U.G. ve B.K.'nin hesap tutarına ilişkin çıkardığı tartışmaya müdahale eden polis ekiplerine fiili saldırı ve hakarette bulunan A Ö.Ç.'nin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayı medyaya taşıyan görüntülerde zor kullanma sınırlarını aşmış oldukları değerlendirilen 3 memur görevden uzaklaştırıldı
# dikkat, medya

16 Nis 2024 - 13:52 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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Yorumlar

(6)
06

Merâl - Memur olay bitince geldi diye cırlamasın ozaman kimse

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 16 Nisan 15:28
05

Volkan - Polis söz konusu olunca kimse polis haklıdır diyemiyor. Polisliği ne hale getirdiler. Yüce Türk milletinin askeri polisi olan kolluk kuvvetlerimizin hep yanındayız başımızın tacı.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 16 Nisan 15:23
04

Derinceli - O polis kardeşlerimin ellerinden öpüyorum burdan içişleri bakanıma sesleniyorum polislere ödül vermen gerekirken açığa alamassınız olması gereken neyse onu yapmıştır polis ve bekçiler devletin polisi ve bekçileri Allah sizden razı olsun inşallah

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 16 Nisan 15:03
03

İzmitli - Polis gerekeni yapmıştır.görevden uzaklaştırma hatalı karardır.polislerin göreve dönmesi gerekir.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 16 Nisan 14:52
02

Çekirge - Polis gel kuzummu diyecek haddini herkes bilecektir herkes in onuru gururu var ben devlet memuruyum artisliği bazı müsvetteler yedirmeye çalışıyor ya polis her zaman görevini tam yapacak engel olunmasın.

Yanıtla . 9Beğen . 2Beğenme 16 Nisan 14:37
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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