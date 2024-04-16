MADEN SUYUMUZU GÜVENLE İÇMEYE DEVAM EDECEĞİZ
A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar
Bugün güne uzun yıllardır silika içeriği nedeniyle tercih ettiğimiz ve her gün 2 adet içtiğimiz maden suyunun İsviçre tarafından bor içeriği nedeniyle geri çekilmesi istendiği haberiyle başladık. Haliyle bize bu konuda pek çok soru geldi. Biz bir yandan firma temsilcileriyle görüştük, öte yandan konuyu danışma kurulumuza götürdük.
Firma yetkililerinden öğrendiğimiz kadarıyla İsviçre’de yapılan ölçümde bor miktarı 2 mg/L bulunmuş. Avrupa’dan çeşitli maden sularının bor içerikleri ölçülmüş, alt ve üst sınırlar buna göre belirlenmiş. Bor ülkesi Türkiye’den giden maden suyunun bor içeriği doğal olarak belirlenen üst limitin üzerinde çıkmış.
Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadin bor alımında güvenli limitler ile ilgili Natural Medicine veri tabanından bilgi verdi. Yetişkinler için günlük güvenli limit 20 mg, 1-3 yaş 3 mg, 4-8 yaş 8 mg, 9-13 yaş 11 mg olarak belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da güvenli günlük limit 20 mg olarak açıklanıyor.
Bor mineralinin çeşitli açılardan sağlık üzerine etkilerini gösteren pek çok çalışma var. Örneğin kemik gelişimi üzerindeki etkileri nedeniyle osteoporoz ve osteoartrit için önerilen takviyelerden. 3 mg, 5 mg, 8 mg bor içeren takviyeler var.
II. Uluslararası Maden Suyu Kongresi’nde sunulan bir bildiri Türkiye’deki maden sularının bor içeriği üzerine. Bir grup akademisyenin yaptığı çalışmaya göre ülkemizde en yüksek bor miktarı Afyonkarahisar maden sularında (8 mg/L) en düşük ise 0,2 mg/L ile Giresun maden sularında. Ankara bölgesindeki maden sularının bor içeriğinin 3 mg/L olduğu belirtiliyor.
Bu çalışmanın sonuç bölümünde aynen şöyle söyleniyor: “Yaklaşık 10 şişeden fazla tüketilmediği sürece, (En yüksek içerik üzerinden hesaplanmış) Türkiye’de maden suyu içerek günlük üst sınır aşılamaz. Bu değerler, WHO’nun (DSÖ) üst sınır seviyelerine göre güvenlidir. Doğal maden suyu ile bor alımı, halk sağlığını iyileştirmeye olumlu katkı sağlayacaktır.”
Tüm bunlara dayanarak maden suyumuzu güvenle içmeye devam edeceğiz.
(1) https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/databases/food,-herbs-supplements/professional.aspx?productid=894
(2) https://madensuyu.org/media/3nglnstu/ii-uluslararasi-maden-suyu-kongresi-bildiriler-kitabi_2.pdf
16 Nis 2024 - 21:07 - Sağlıklı Yaşıyoruz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Eroldemirbek - aynen öyle ,
Serdarlı - Yerli malı bu gazete lekemek için yapmıştır
Mülayim - İsviçre Analiz Akreditasyon kuruluşu laboratuarı Eurofins tarafından yapılan ölçümde bor miktarı 0.80 mg/L olarak tespit edilmiştir....Beypazarı firmasının basın açıklamasında bu bilgi var.....Türklerle kimse başa çıkamaz!
Eroldemirbek - isviçre halt etmiş .
İsmail - İsviçre makamları yalan mı söylüyor günlük limitler hakkında. Madem ki zararsız, niçin böyle bir uygulamaya gitti İsviçre???
Şenol Aynur - Rakı içelim daha sağlıklı
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.