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Kocaeli’de seyir halindeki otomobilde yangın

Gebze ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli’de seyir halindeki otomobilde yangın
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Olay, Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GUC 436 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden sürücü otomobili sağ şeritte durdurup, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında otomobilde hasar oluştu.

Kocaeli’de seyir halindeki otomobilde yangın
# acil

17 Nis 2024 - 21:52 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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