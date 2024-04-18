- G:

Tartıştığı kişiyi bıçakladı

İzmit ilçesinde bir kişi, tartıştığı şüpheli tarafından bıçaklandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Tartıştığı kişiyi bıçakladı
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, saat 22.15 sıralarında Serdar Mahallesi Serdar Bayrı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M. ile ismi öğrenilemeyen şüpheli arasında tartışma çıktı Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, E.M.‘yi bıçaklayarak kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.M., Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
# sağlık, acil

18 Nis 2024 - 08:29 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.498.581 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Serdarlı - Gülümse izmit fatma kaplan geldi bitecek bu olaylar sabret ........rüyada

Yanıtla . 0Beğen . 8Beğenme 18 Nisan 08:39

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
YOL SÜPÜRME ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE FIRÇA SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
YOL SÜPÜRME ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE FIRÇA SATIN ALINACAKTIR
KARTEPE RAMAZAN BAYRAMI İLANI Resmi İlandır mask
KARTEPE RAMAZAN BAYRAMI İLANI
İZMİT RAMAZAN BAYRAMI İLANI Resmi İlandır mask
İZMİT RAMAZAN BAYRAMI İLANI
ÇAYIROVA RAMAZAN BAYRAM İLANI Resmi İlandır mask
ÇAYIROVA RAMAZAN BAYRAM İLANI
Market çalışanına kurşun yağdırdı: O anlar kamerada mask
Market çalışanına kurşun yağdırdı: O anlar kamerada
Yaya geçidinde tırın altında kaldı mask
Yaya geçidinde tırın altında kaldı
Tartıştığı kişiyi bıçakladı mask
Tartıştığı kişiyi bıçakladı
Kocaeli’de seyir halindeki otomobilde yangın mask
Kocaeli’de seyir halindeki otomobilde yangın
Başkan Durul'dan müthiş gol! Körfez de başkan da coştu... izleyin... mask
Başkan Durul'dan müthiş gol! Körfez de başkan da coştu... izleyin...
MADEN SUYUMUZU GÜVENLE İÇMEYE DEVAM EDECEĞİZ mask
MADEN SUYUMUZU GÜVENLE İÇMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL