Gölcük'ten İznik'e giden 3 definecinin kimlikleri belli oldu
Bursa’nın İznik ilçesi Gürmüzlü Mahallesi’nde kaçak kazı yaparken jeneratörden sızan gazdan zehirlenen baba oğul ve arkadaşları hayatını kaybetti. Kaçak definecilerin kimlikleri belli olurken, yapılan incelemenin ardından cenazeleri JAK ve AFAD ekiplerince mağaradan çıkarıldı.
Mağarada hayatını kaybeden 3 definecinin Gölcük’ten, Bursa’nın İznik ilçesine geldiği öğrenildi. İbrahim Ergün, Teyfik Özdemir ve Okan Özdemir’in (baba-oğul) arkadaşları olduğu belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesi Gürmüzlü Mahallesi Karadere Mevkii’nde baba oğul ve bir arkadaşları daha önce kazılan bir mağarada yeniden define ararken jeneratörden sızan gazdan hayatını kaybetti. Baba Teyfik Özdemir (68) ile oğlu Okan Özdemir (42) ile arkadaşları İbrahim Ergün (38)’den gece saatlerinden beri haber alamayan yakınları durumu mahalle muhtarına iletti. Mahalle Muhtarı Zeynel Çetin de sabah 08.00 civarında jandarma ekiplerini arayarak, olayı bildirdi. Daha önce de kazı yaptıkları bilinen baba oğul ve arkadaşlarının hayatını kaybettiği mağarada olabileceğini değerlendiren ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. Mağara girişinde Teyfik Özdemir’in cansız bedeni ile karşılaşan ekipler, jandarma iz sürme ve arama köpekleri Damga ve Meftun'un yardımı ile mağara içerisinde hayatını kaybeden Okan Özdemir ve İbrahim Ergün’ün de cansız bedenine ulaştı.
Olayla ilgili İznik İlçe Jandarma Komutanlığı, OYİ, JAK, AFAD, İtfaiye ve 112 Sağlık Ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürürken, Cumhuriyet Savcılığı'nın konuyla ilgili araştırması da devam ediyor.
Definecilerin cansız bedenleri savcılığın incelemesinin ardından ekiplerce çıkarıldı. Jandarma da olayla ilgili gözcü konumunda başka kişiler olup olmadığını detaylı şekilde soruşturuyor.
Teyfik Özdemir (68)
İbrahim Ergün (38)
Okan Özdemir (42)
18 Nis 2024 - 11:34 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.