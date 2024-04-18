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Market çalışanına kurşun yağdırdı: O anlar kamerada

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde marketin reyon kısmında çalışan R.A.’ya (47), husumetlisi A.Ö.’nün (20) kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Marketin dışından ateş etmeye başlayan şahsın, yerde yaralı yatan market çalışanına ateş etmeye devam ettiği görüldü.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, dün akşam saatlerinde Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Marketin manav bölümünde çalışan R.A. (47), aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.Ö. (20) tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırıda bacaklarına isabet eden 4 kurşunla yaralana R.A., konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli A.Ö., daha sonrasında Sapanca Polis Merkezi Amirliği’ne giderek teslim oldu. Yaralı R.A.’nın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kurşun yağdırdığı anlar kamerada
Öte yandan, A.Ö.’nün markete gelerek R.A.’ya kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; R.A.’nın çalıştığı esnada, A.Ö.’nün dışarıdan ateş etmeye başladığı anlar yer aldı. Görüntülerin devamında ise kurşunların hedefi olarak yere düşen yaralı R.A.’ya, A.Ö.’nün ateş etmeye devam ettiği görüldü.
# oldu, sağlık

18 Nis 2024 - 13:21 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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