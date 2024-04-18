Market çalışanına kurşun yağdırdı: O anlar kamerada
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde marketin reyon kısmında çalışan R.A.’ya (47), husumetlisi A.Ö.’nün (20) kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Marketin dışından ateş etmeye başlayan şahsın, yerde yaralı yatan market çalışanına ateş etmeye devam ettiği görüldü.
Olay, dün akşam saatlerinde Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Marketin manav bölümünde çalışan R.A. (47), aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.Ö. (20) tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırıda bacaklarına isabet eden 4 kurşunla yaralana R.A., konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli A.Ö., daha sonrasında Sapanca Polis Merkezi Amirliği’ne giderek teslim oldu. Yaralı R.A.’nın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kurşun yağdırdığı anlar kamerada
Öte yandan, A.Ö.’nün markete gelerek R.A.’ya kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; R.A.’nın çalıştığı esnada, A.Ö.’nün dışarıdan ateş etmeye başladığı anlar yer aldı. Görüntülerin devamında ise kurşunların hedefi olarak yere düşen yaralı R.A.’ya, A.Ö.’nün ateş etmeye devam ettiği görüldü.
18 Nis 2024 - 13:21 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.