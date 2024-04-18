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Dumanlar gökyüzünü kapladı! İzmit'te büyük yangın

İzmit 42 Evler'de bulunan bir markette bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
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İzmit 42 Evler'de bulunan bir marketin deposunda bilinmeyen bir nedenden başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

18 Nis 2024 - 14:22 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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