- G:

Yangın 2 saate kontrol altına alındı, market küle döndü

İzmit ilçesinde bulunan bir markette çıkan yangın 2 saate kontrol altına alındı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Yangın 2 saate kontrol altına alındı, market küle döndü
Büyütmek için resme tıklayın

Yangın; 14.00 sıralarında Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesinde bulunan markette meydana geldi. İddiaya göre, markette elektrik kontağından yangın çıktı. O sırada içeride bulunan çalışanlar can havliyle ile dışarı kaçtı. Kısa sürede yangın büyürken şehrin çoğu bölgesinde dumanlar görüldü. İhbar üzerine olay yerine 36 araç ve 86 personel sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarına devam ederken polis ekipleri ise şerit çekerek vatandaşların güvenliğini sağladı. Söndürme çalışmaları sırasında çok sayıda patlama meydana geldi. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın 2 saate kontrol altına alındı. Herhangi can kaybı yaşanmazken market ise küle döndü. Ekiplerin sahada çalışmaları devam ediyor.

Yangın 2 saate kontrol altına alındı, market küle döndü

18 Nis 2024 - 16:16 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.498.581 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
YOL SÜPÜRME ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE FIRÇA SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
YOL SÜPÜRME ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE FIRÇA SATIN ALINACAKTIR
KARTEPE RAMAZAN BAYRAMI İLANI Resmi İlandır mask
KARTEPE RAMAZAN BAYRAMI İLANI
İZMİT RAMAZAN BAYRAMI İLANI Resmi İlandır mask
İZMİT RAMAZAN BAYRAMI İLANI
ÇAYIROVA RAMAZAN BAYRAM İLANI Resmi İlandır mask
ÇAYIROVA RAMAZAN BAYRAM İLANI
Dumanlar gökyüzünü kapladı! İzmit'te büyük yangın mask
Dumanlar gökyüzünü kapladı! İzmit'te büyük yangın
Market çalışanına kurşun yağdırdı: O anlar kamerada mask
Market çalışanına kurşun yağdırdı: O anlar kamerada
Gölcük'ten İznik'e giden 3 definecinin kimlikleri belli oldu mask
Gölcük'ten İznik'e giden 3 definecinin kimlikleri belli oldu
Yaya geçidinde tırın altında kaldı mask
Yaya geçidinde tırın altında kaldı
Tartıştığı kişiyi bıçakladı mask
Tartıştığı kişiyi bıçakladı
Kocaeli’de seyir halindeki otomobilde yangın mask
Kocaeli’de seyir halindeki otomobilde yangın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL