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Sakarya’da dehşete düşüren olay

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde para istediği annesinden istediği cevabı alamadığı iddia edilen bir kişi, benzin dökerek kendisini yakmak istedi. Alevler, olaya müdahale etmeye çalışan anneye sıçradı. Hayati tehlikesi bulunan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Korkunç olay, Akyazı ilçesi Erdoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz hafta annesi M.Y.’den (64) geçtiğimiz hafta bir miktar para alan ve tekrar isteyince ret cevabı ile karşılaşan Ö.Y. (42) öfkelendi. Ö.Y., maddi ve ailevi sorunları iddiası ile benzin bidonu ile kendisini yakmaya çalıştı. Bu sırada alevler, olaya müdahale etmeye çalışan 64 yaşındaki M.Y.’e sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz kadın, ilk olarak Akyazı İlçe Devlet Hastanesi’ne buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunda 2 ve 3’üncü derece yanıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunan M.Y., buradaki müdahalelerinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi. Olayı hafif yara alarak atlatan ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ö.Y.’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
# sağlık, araştırma, ilçe

18 Nis 2024 - 22:44 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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