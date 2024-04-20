- G:

AVM'de yangın paniği

İzmit ilçesinde alışveriş merkezinin deposundaki jeneratörde çıkan yangın paniğe sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, saat 11.00 sıralarında Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki 8 katlı İstanbul Alışveriş Merkezi'nde (AVM) meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depo kısmındaki jeneratörde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Depodaki karton kutular ve ambalaj malzemeleri tutuştu. Yükselen dumanları fark eden AVM çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Depoda maddi hasar oluştu. Öte yandan, yaralanan yada dumandan etkilenen kimsenin olmadığı aktarıldı. Yangının kesin çıkış sebebi ekiplerin incelemesinin ardından netlik kazanacak.
# sağlık, acil

20 Nis 2024 - 14:39 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.460.478 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Elektrik Teknikeri / Teknisyeni Aranıyor

Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek Okullarının Otomasyon, Elektrik, Elektronik veya Mekatronik bölümü mezunu, Endüstriyel otomasyon konusunda minimum 2...

0 262 323 26 06 GENESİS GENEL ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1000 ADET KARTVİZİT

350 GR MAT KUŞE MAT SELEFON 2 YÖN BASKI TASARIM DAHİL 600 TL+KDV

05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.

ZAYİ İLANI

Zayi ilanı (kayıp ilanı) vermek için arayınız.

05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.

OTEL İÇİN ELEMANLAR ARANIYOR

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARIYORUZ ERKEK RESEPSİYON PERSONELİ ARIYORUZ Başvuru ve Detaylı Bilgi için bize ulaşın.

05323730041 TRIANGLE LIFE SUIT

TEMİZLİK ELEMANI ARANIYOR

Yahya Kaptan'da Halı Sahada Yatılı Çalışacak BAY temizlik elemanı aranıyor

05324212715

DİKKAT! İŞ İLANI!

Demir Çelik Fabrikasında paketleme bölümünde çalıştırılmak üzere 30 kişilik erkek personel alımı yapılacaktır. 20.000 TL MAAŞ+SERVİS+YEMEK ÜCRETİ+DEVA...

05323404389

bayan eleman

gebze organize san.bulunan restoranımıza 35 yaşa kadar bayan salon içi servis elemanı arıyoruz

0(507) 979 02 12 EGELİLERYEMEK IŞLT.

SAĞLIK PERSONELİ ARANIYOR

Kocaeli Merkez'de bulunan bir OSGB de çalışmak üzere sağlık personeli (hemşire, hemşir, ATT veya paramedik) aranmaktadır.

0530 142 46 11

İLAN VER-ELEMAN BUL

Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...

05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
YOL SÜPÜRME ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE FIRÇA SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
YOL SÜPÜRME ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE FIRÇA SATIN ALINACAKTIR
KARTEPE RAMAZAN BAYRAMI İLANI Resmi İlandır mask
KARTEPE RAMAZAN BAYRAMI İLANI
İZMİT RAMAZAN BAYRAMI İLANI Resmi İlandır mask
İZMİT RAMAZAN BAYRAMI İLANI
ÇAYIROVA RAMAZAN BAYRAM İLANI Resmi İlandır mask
ÇAYIROVA RAMAZAN BAYRAM İLANI
AVM'de yangın paniği mask
AVM'de yangın paniği
Market alev alev yanmıştı, tahribatın boyutu ortaya çıktı mask
Market alev alev yanmıştı, tahribatın boyutu ortaya çıktı
Sakarya’da dehşete düşüren olay mask
Sakarya’da dehşete düşüren olay
Yayanın tırın altında kaldığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı mask
Yayanın tırın altında kaldığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Yangın 2 saate kontrol altına alındı, market küle döndü mask
Yangın 2 saate kontrol altına alındı, market küle döndü
Dumanlar gökyüzünü kapladı! İzmit'te büyük yangın mask
Dumanlar gökyüzünü kapladı! İzmit'te büyük yangın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL