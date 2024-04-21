- G:

İstinat duvarı çökmüştü, onarım çalışmaları başladı

İzmit ilçesinde dün gece istinat duvarının çökmesinin ardından 5 katlı bina tahliye edilirken, bölgede onarım çalışmaları başladı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
İstinat duvarı çökmüştü, onarım çalışmaları başladı
İstinat duvarı çökmüştü, onarım çalışmaları başladı
+4
Büyütmek için resme tıklayın

Bekirdere Mahallesi Sabır Sokak'ta 19 Nisan Cumartesi gecesi meydana gelen olayda, kot farkıyla inşaat temeli ile sokağı ayıran istinat duvarının bir bölümü sağanak sebebiyle çöktü. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şeritle sokağa giriş ve çıkışları kapattı. Yapılan incelemelerin ardından istinat duvarının üst kısmındaki 5 katlı binadaki 5 daire ve zemin kattaki fırın tedbir amaçlı tahliye edildi. Yolun tamamen çökmemesi için iş makinesinin kepçesiyle destek verildi.

Öte yandan, 12 Kasım 2023'te istinat duvarı çökmüş sokaktaki hafifi ticari araç inşaat temeline devrilmişti. İzmit Belediyesi ekiplerinin geçen 5 ayda istinat duvarını onardığı sokağın araç ve yayaya trafiğine açıldığı kaydedildi. İstinat duvarı yanındaki bir diğer beton duvarda açılmaların yaşandığı ve iki gece önce de istinat duvarıyla birlikte çökmelerin meydana geldiği bildirildi.

İzmit Belediyesi ekipleri bugün sabah saatlerinde istinat duvarını onarmak için çalışmalara başladı. Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU ekipleri de hasar gören boruların tamir çalışmalarını yürütüyor. İstinat duvarının onarımının tamamlanmasının ardından vatandaşlar dairelerine girebilecek.

İstinat duvarı çökmüştü, onarım çalışmaları başladı
İstinat duvarı çökmüştü, onarım çalışmaları başladı
İstinat duvarı çökmüştü, onarım çalışmaları başladı
İstinat duvarı çökmüştü, onarım çalışmaları başladı
İstinat duvarı çökmüştü, onarım çalışmaları başladı
İstinat duvarı çökmüştü, onarım çalışmaları başladı

# acil, İzmit belediyesi

21 Nis 2024 - 12:58 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.439.384 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
YOL SÜPÜRME ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE FIRÇA SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
YOL SÜPÜRME ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE FIRÇA SATIN ALINACAKTIR
KARTEPE RAMAZAN BAYRAMI İLANI Resmi İlandır mask
KARTEPE RAMAZAN BAYRAMI İLANI
İZMİT RAMAZAN BAYRAMI İLANI Resmi İlandır mask
İZMİT RAMAZAN BAYRAMI İLANI
ÇAYIROVA RAMAZAN BAYRAM İLANI Resmi İlandır mask
ÇAYIROVA RAMAZAN BAYRAM İLANI
İstinat duvarı çökmüştü, onarım çalışmaları başladı mask
İstinat duvarı çökmüştü, onarım çalışmaları başladı
TEM Otoyolu köprüsünde intihar girişimi mask
TEM Otoyolu köprüsünde intihar girişimi
AVM'de yangın paniği mask
AVM'de yangın paniği
Market alev alev yanmıştı, tahribatın boyutu ortaya çıktı mask
Market alev alev yanmıştı, tahribatın boyutu ortaya çıktı
Sakarya’da dehşete düşüren olay mask
Sakarya’da dehşete düşüren olay
Yayanın tırın altında kaldığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı mask
Yayanın tırın altında kaldığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL