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50 milyonluk tır, az daha yanıyordu

Anadolu otoyolu Düzce geçişinde yaklaşık 50 milyon değerinde otomobil taşıyan tır da çıkan balata yangınına itfaiye ekipleri tam zamanında müdahale etti. Araçlar yanmaktan son anda kurtarıldı.

İhlas Haber Ajansı
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50 milyonluk tır, az daha yanıyordu
50 milyonluk tır, az daha yanıyordu
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Yangın Anadolu otoyolu Ankara istikameti Düzce gişeler mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde olan ve üzerinde yaklaşık değeri 49 milyon lira olan 7 adet lüks otomobil yüklü M.A. idaresindeki 41 UZ 324 Kocaeli plakalı Scania marka tırın balatalarında dumanı gören sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler lastiklerde ki yangını söndürerek, lüks otomobillere ulaşmasını engelledi. Ekipler uzun süre soğutma çalışması yaparken, trafikte zaman zaman aksamalar da meydana geldi.
# Ankara

22 Nis 2024 - 14:35 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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