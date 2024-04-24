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İZMİT'TE İNTİHAR GİRİŞİMİ

İzmit ilçesinde ailevi sorunları olduğunu öne sürerek köprünün korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs polis ekiplerince ikna edilerek indirildi. Polisin omzuna kafasını yaslayan şahsa sarılması anbean kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı
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İZMİT'TE İNTİHAR GİRİŞİMİ
İZMİT'TE İNTİHAR GİRİŞİMİ
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Olay, Körfez Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'ındaki bir köprüde meydana geldi. Ailevi sorunları olduğunu öne süren İ.Ö., demir korkulukları çıkarak intihar etmek istedi. İ.Ö.‘yü fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri D-100 yan yolun 2 şeridini trafiğe kapatırken, sol şeritten kontrollü araç geçişlerini sağladı. İtfaiye ekipleri köprünün altında şişme yatak açtı. Polis ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla İ.Ö. ikna edilerek çıktığı korkuluklardan indirildi. Ambulansa alınan İ.Ö., sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Öte yandan, İ.Ö.’nün dün akşam saatlerinde de aynı köprüye çıkarak intihar girişiminde bulunduğu aktarıldı.

Polisten şefkat eli
Öte yandan, ikna çalışmaları esnasında İ.Ö., polisin omzuna kafasını yasladı. Polisin ise İ.Ö.’ye sarıldığı anlar anbean kaydedildi.
İZMİT'TE İNTİHAR GİRİŞİMİ
İZMİT'TE İNTİHAR GİRİŞİMİ

# İntihar, ikna edildi, İzmit, Kocaeli, ailevi sorun, sağlık, acil

24 Nis 2024 - 11:38 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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