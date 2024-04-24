İZMİT'TE İNTİHAR GİRİŞİMİ

Olay, Körfez Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'ındaki bir köprüde meydana geldi. Ailevi sorunları olduğunu öne süren İ.Ö., demir korkulukları çıkarak intihar etmek istedi. İ.Ö.‘yü fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri D-100 yan yolun 2 şeridini trafiğe kapatırken, sol şeritten kontrollü araç geçişlerini sağladı. İtfaiye ekipleri köprünün altında şişme yatak açtı. Polis ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla İ.Ö. ikna edilerek çıktığı korkuluklardan indirildi. Ambulansa alınan İ.Ö., sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Öte yandan, İ.Ö.’nün dün akşam saatlerinde de aynı köprüye çıkarak intihar girişiminde bulunduğu aktarıldı.

Polisten şefkat eli

Öte yandan, ikna çalışmaları esnasında İ.Ö., polisin omzuna kafasını yasladı. Polisin ise İ.Ö.’ye sarıldığı anlar anbean kaydedildi.