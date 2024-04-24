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İzmit’te yaban ördeklerine saygısızlık!

Gazetemiz ihbar hattına bilgi veren vatandaşlar, yaban ördeklerinin yaşadığı yerlerin tarumar edildiğini bildirdi. Vatandaş şikayeti şöyle dile getirdi;

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İzmit’te yaban ördeklerine saygısızlık!
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“İzmit Yenidoğan’daki Ağadere’nin Seka Park’tan denize döküldüğü yerde yaban ördekleri yaşıyordu, on beş gün önce yavrulamışlar. Sayılar elli civarında, ördek yavruları telef oldu. Bu ördekleri yürüyüşe çıkanlar ekmek ve yem vererek besliyorlardı. Bu sabah derede bir JCB is makinası dereyi tarumar etti. Ne yavru kaldı ne ördek. Bu dere temizliği için biraz daha beklenemez miydi?

İzmit’te yaban ördeklerine saygısızlık!

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Bir ay önce ya da bir ay sonra yapılamaz mıydı? Bölgeyi bilenler, bu dere kenarının bölgedeki ördeklerin yumurtalarını bıraktığı, üreme alanı olduğunu da biliyorlar. Ördekler yumurtalarını bırakmış, minik ördek yavruları bu günlerde dünyaya gözlerini açıyor. Ama Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin temizlik için bölgeye getirdiği iş makinaları, kepçeler bu minik ördekleri yok ediyor.”.. Gelen ihbara göre yetkililer kaş yapayım derken göz çıkartıp, yaban ördeklerinin yavrularını telef etmişler.

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# yaban ördek, tarumar edildi, saygısızlık, şikayet, Seka Park, Ağadere, Yenidoğan, oldu

24 Nis 2024 - 12:12 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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