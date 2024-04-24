İzmit’te yaban ördeklerine saygısızlık!

“İzmit Yenidoğan’daki Ağadere’nin Seka Park’tan denize döküldüğü yerde yaban ördekleri yaşıyordu, on beş gün önce yavrulamışlar. Sayılar elli civarında, ördek yavruları telef oldu. Bu ördekleri yürüyüşe çıkanlar ekmek ve yem vererek besliyorlardı. Bu sabah derede bir JCB is makinası dereyi tarumar etti. Ne yavru kaldı ne ördek. Bu dere temizliği için biraz daha beklenemez miydi?

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Bir ay önce ya da bir ay sonra yapılamaz mıydı? Bölgeyi bilenler, bu dere kenarının bölgedeki ördeklerin yumurtalarını bıraktığı, üreme alanı olduğunu da biliyorlar. Ördekler yumurtalarını bırakmış, minik ördek yavruları bu günlerde dünyaya gözlerini açıyor. Ama Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin temizlik için bölgeye getirdiği iş makinaları, kepçeler bu minik ördekleri yok ediyor.”.. Gelen ihbara göre yetkililer kaş yapayım derken göz çıkartıp, yaban ördeklerinin yavrularını telef etmişler.

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