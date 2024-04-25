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AKP’li meclis üyesi İbrahim Efe’nin takla şovu!

AKP'li İzmit Belediyesi meclis üyesi İbrahim Efe'nin kendini yere atıp takla atması tiyatro sanatçılarına taş çıkardı.

HABER MERKEZİ
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İzmit Belediyesi ekipleri arasında sabah saatlerinde yaşanan kavga olayının ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bir açıklama yapmış ve yaşananlara tepki göstererek “Bu saldırı olayının sorumluları hukuki olarak bedelini ödeyecek” demişti.

EFE’Yİ HEDEF ALMIŞTI

Hürriyet açıklamasının devamında ise İzmit Belediye Meclisi’nin AKP’li meclis üyelerinden İbrahim Efe’nin büyük bir tiyatro sahnelediğini ve saldırı oluyormuş gibi kendini yerde sürüklediğini belirterek, “Burada AKP’li meclis üyelerinin yaptığı şovu da unutmayacağız. Kendilerini yere atarak ‘Beni darp ediyorlar’ diye bağırdığı videoları da yayınlayacağız. Şaşkınlıkla izledik. Tuhaf bir tiyatro yaşadık. Beraberce hizmet etmek varken ne gerek var bunlara” diyerek görüntüleri yayınlayacaklarını dile getirdi.

EFE KENDİNİ YERE ATIYOR

Hürriyet, daha sonra ise AKP’li meclis üyesi İbrahim Efe’nin görüntülerini paylaştı. Cep telefonu ile kayıt altına alınan görüntülerde AKP’li Efe’nin kendini yere attığı ve ardından “Saldırıyorlar, polis yok mu?” diye bağırdığı görülüyor.

AKP’li meclis üyesi İbrahim Efe’nin takla şovu tiyatro sanatçılarını aratmadı.

# İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit belediyesi, büyük, kavga, hizmet

25 Nis 2024 - 11:38 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(30)
30

Vatandas - Yahu yapmayın, yer mi kalmadı yapılacak.biriniz merdivenleri yapın biriniz tavsantepenin köstebek olmuş sokaklarını.yetmedi gelin bekirderenin sokaklarını da düzenleyin bu kadar emeğiniz enerjiniz bari boşa gitmez

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 15:19
29

Vatandaş - Bu parti bu taklacıların yüzünden bu hale geldi.gercek partililer dışlandı küstüruldu.tepeden tırnağa temizlik sart

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 15:18
28

Cafer Güneş - Seni ve ekibini angaje ediyorum, yarın akşam hemen işe başlayın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 15:18
27

Emekli - Biri çıkıyor genel başkanına İzmit Bld baş.lığını 4000 oyla kazanıyoruz diyor birinde düz yolda kavga yok kendisini güvercin takla atarak şov yapmaya çalışıyor Bu taklayı herhalde Fenerbahçeli Mert Hakan dan öğrenmiş .Bunları güldür güldür programına göndermeleri gerekir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 15:11
25

Ali - vah vah ne hale gelimiş AKP bu adamları temizleyemediği için temiz adamları kaybetti ve herşeyi kaybetti

Yanıtla . 20Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 14:06
24

Vatansever ! - onursuz karaktersizler. bu ülke sizin kadar onursuz siyaset yapan bir güruh görmedi.

hayatım boyunca sağcı oldum , bunların yüzünden kominist olucam az kaldı.

utanmadan bir de sokağa çıkıp gezeceksin şimdi.

Yanıtla . 21Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 14:04
22

Gercek - Taklacı onu bile beceremiyorsun tavşantepe halkının yanında olacagına yerlere atıyorsun kendini aynı cuma günleri camide yaptıgın gibi üç kagıtcı

Yanıtla . 15Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 13:48
21

Gerçek Sever - bu soytarıya ceza sahasını görünce atmasını söylesinler yada gs li tiyatroculardan biraz eğitim alsın bu ne yaaaa birde eski muhtar yeni meclis üyesiymiş akp kadrolarının haline bak kadro hareketi diye yola çıkıp yolda ne kadar kadro dışı kalması gereken tip varsa yola devam ederseniz sizin sürü bile artık sizi taşımaz

Yanıtla . 11Beğen . 1Beğenme 25 Nisan 13:39
19

Burak Okumuş - Kendini bu kadar gülünç ve rezil duruma düşürmek bu olsa gerek gerçi TAKLACILAR için bu hareketler normal 22 yılın özeti KİBİR VE TAKLA siyaseti kendilerine yakışanı yapmışlar

Yanıtla . 12Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 13:31
15

Izmitli41 - ceza sahsında olsa hakem penaltı verirdi yeşil montlu şahıstan müdehale ver

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 13:25
14

Vatandaş - Tüm Türkiye'ye rezil etti kendini. Ailesinin yüzüne nasıl bakacak? gerçi yıllar önce belediyede çalışırken işe gitmeyip maaş alan haram yiyen adamın bir gün kendini patlatacağı belliydi.

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 13:24
12

Hakem - BEN BUNU BU HAFTA 2.NCİ KES YASADIM,FENERLİ SERDAR DURSUN,AKPLİ İBO.BUNA PENALTI VERILMEZ IBOOOOOO.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 25 Nisan 13:04
10

Geri Zekalı - işe gitmeden yıllarca maaş alan adam değilmiymiydi yanlışmı hatırladım

Yanıtla . 36Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 12:50
09

Çekirge - Elbet birgün bizim satırlarımız yayınlanır reis Türkiye basınındaki şarlatanlar ı görür kayyum ona göre atar kadından hizmet etmeyi öğrenirler kafaları kuma gömmesinler.

Yanıtla . 17Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 12:49
08

Vatandas - Bu adam akşam çocuklarının ailesinin yuzune nasıl bakacak acaba ???

Yanıtla . 35Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 12:46
07

Geri Zekalı - a kp liler bu adamı meclis üyesimi seçti

Yanıtla . 32Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 12:38
06

AK - Akrepler kendilerini sokmaya başladılar):zehrinizde boğulun inşallah

Yanıtla . 24Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 12:19
05

Hey-sen - Yahu kim olursa olsun,hangi partili olursa olsun böyle rezillik kepazelikolmaz.N e kadar terbiyesiz biri

Yanıtla . 28Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 12:05
04

Çekirge - Ateş olsalar kendilerine zarar verir şarlatanlar seccade yi kolunun altına alıp müslümanım diye geçinenler arpalık lar yok olmaya başlayınca kuduranlar kadın yuvayı dik tutar yıkarda kadının fendi kişiliği ile yendi göreceğiz.

Yanıtla . 13Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 12:02
02

Ali - Tüm İzmit’i Tüm Türkiye’yi kendine güldürdü bu utanç ona yeter mi bilmem

Yanıtla . 29Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 11:55
01

Ali - Taklacı bunların çoluk çocuğu yok mu ya Allah herkese onurlu yaşayı nasip etsin

Yanıtla . 29Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 11:53
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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