AKP’li meclis üyesi uçan adam Sabri Beye mi özendi?

Murat - Arkadaşlar bu adam vekil adayıda oldu yazık bizlere seçmen olarak bunu gibi daha niceleri var kendisini bukadar rezil edicek kadar düşmüş yaptığı marketen çocuga bişey almasın onun gibi akp bu adamı barındırmamlı yoksa aynı konumda onlarda kalır