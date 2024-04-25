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AKP’li meclis üyesi uçan adam Sabri Beye mi özendi?

AKP'li İzmit Belediyesi meclis üyesi İbrahim Efe'nin kendini yere atıp takla atması tiyatro sanatçılarına taş çıkardı. İbrahim Efe’nin attığı takla ve yaptığı şov, yıllar önce Esra Ceyhan’ın programında aniden havaya fırlayıp, yerde takla atan Sabri Bey’in hareketlerini anımsattı.

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AKP'li meclis üyesi İbrahim Efe'nin takla şovu sosyal medyada en çok tıklanan videolar arasında yer aldı. Videoyu izleyen herkes Efe'nin şovuna kahkahalarla güldü.
# İzmit Belediyesi meclis üyesi İbrahim Efe, AKP, tiyatro sanatçısı,  İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Meclis, İzmit belediyesi

25 Nis 2024 - 12:05 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(18)
18

İzmit li - Vay be bu adam milletvekili mi olacaktı yazık Akp bu ve bunun gibileri partiden uzaklaştırması gerekir

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 14:02
17

Iş Güvenliği Uzmanı - AKP bu tarz insanlara Prim verirse inanın kaydeder. BU olay İş güvenliği Eğitimlerinde kullanılabilir. Çakma İş Kazası diye Risk analizlerine eklene bilir. Çalışanın kendisine bilerek isteyerek zarar vermesi diyebiliriz. İş güvenliği uzmanı olarak sorumluluk alamayız. Değil mi ?

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 13:46
16

Emekli - Akp CHP yi dize getirmiştir.chp li özel akp ile görüşmek demek CHP kaybetmiştir.millet verdiği oylardan şimdiden pişman oldu.

Yanıtla . 0Beğen . 3Beğenme 25 Nisan 13:39
15

Gerçek Sever - Hayatları hep film fırıldak zübük bunların yanında zem zemle yıkanmış kalır bu partinin batması haktır yıllardır bunlara inanıp oy veren sazanlara da müstehaktır

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 13:32
14

Kuvayi̇ Mi̇lli̇ye - Akp demek hırsız haramzade yalancı üç kağıtçı kul hakkı yiyen şarlatan her gün küfür yiyorlar afiyet olsun yarasın

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 13:30
13

Vatandaş Izmit - Tüm Türkiye'ye rezil etti kendini. Ailesinin yüzüne nasıl bakacak? gerçi yıllar önce belediyede çalışırken işe gitmeyip maaş alan haram yiyen adamın bir gün kendini patlatacağı belliydi.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 13:28
12

Emekli - - Bu adamın chplilerle uzun yıllara dayanan arkadaşlık ve dostluğu olduğu kesin

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 25 Nisan 13:28
11

Kısa - uçan meclis üyesi aynı zaman da hobisi takla atmak

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 13:27
10

Izmit - şaka gibi ya. çoluk çocuğu var bu adamın. rezillik

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 13:19
09

Kemal - bu akp nin hayatı yalan dolan talan ve rezeillik..zamanında nasıl bunlara oy vermişim..

Yanıtla . 10Beğen . 1Beğenme 25 Nisan 13:18
08

Muharrem Çakmak - Şovmen göze girmek için rezil olmaya degermi?

Kavga edeceksende Adam gibi kavga edersin.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 13:05
07

Özizmitli - Kac yasinda adam belki colucu cocugu var utanmadan kertenkele gibi yerlerde surunuyor ayaz ayaz bagiriyor ve bu taklaci guvercin iki donem muhtarlik yapmis ben tavsantepeli olsam gorunce kafami ceviririm buyuk rezillik

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 12:57
04

Murat - Arkadaşlar bu adam vekil adayıda oldu yazık bizlere seçmen olarak bunu gibi daha niceleri var kendisini bukadar rezil edicek kadar düşmüş yaptığı marketen çocuga bişey almasın onun gibi akp bu adamı barındırmamlı yoksa aynı konumda onlarda kalır

Yanıtla . 18Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 12:54
03

Kuram - Yılın senarist ödülüne layık bir hareket yapmış Film yapımcılarının dikkatini çekebilir Her an teklif alabilir

Yanıtla . 18Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 12:53
02

Mağdur Vatandaş - Aynı galalatsaraylı futbolcular gibi :D

Yanıtla . 9Beğen . 2Beğenme 25 Nisan 12:51
01

Mert - :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Yanıtla . 11Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 12:33
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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