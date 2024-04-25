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CHP’li başkanlardan Büyükakın’a hayırlı olsun ziyareti

CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, üç belediye başkanı ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
CHP’li başkanlardan Büyükakın’a hayırlı olsun ziyareti
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31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Kocaeli'de üç belediye kazanan Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) heyeti, bugün Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık ile CHP İl Başkanı Bülent Sarı katıldı. CHP heyetini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Siyasi İşlerden Sorumlu Danışman İsmail Yıldırım ve Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık karşıladı.

CHP’li başkanlardan Büyükakın’a hayırlı olsun ziyareti
# CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, chp, cumhuriyet

25 Nis 2024 - 12:24 - Siyaset

Mahreç  Aygün Baş

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Yorumlar

(2)
02

Emekli - Yazıklar olsun sana CHP sana oy verdiğim için çok pişmanım akp ile bir araya gelmek seçmene ihanettir.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 13:45
01

Taksi̇ci̇ler - Aygün 5 sene daha bu hıyar dan çekeceğimiz var ekmeğimizle oynadı kan doğradı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 13:33

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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