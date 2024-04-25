Emek ve Demokrasi Güçleri’nden 1 Mayıs çağrısı
İzmit'te Sabri Yalım Parkı’nda basın açıklamasında bulunan Emek ve Demokrasi Güçleri ‘Yürüyüş Yolu emekçilerindir’ diyerek 1 Mayıs çağrısında bulundu.
Kocaeli Emek ve Demokrasi Platformu bugün saat 18.00’da Sabri Yalım Parkı’ında 1 Mayıs’a davet çağrısında bulunarak basın açıklaması gerçekleştirildi. Gerçekleşen basın açıklamasına CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri Nazım Gençtürk, Mehmet Ümit Küçükkaya, EMEP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Arzu Erkan, Yapı-Yol Sen Kocaeli Şube Başkanı Levent Burhanoğlu, Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Güzide Saatçi, sendika temsilcileri ve vatandaşlar katılım sağladı.
YÜRÜYÜŞ YOLU EMEKÇİLERİNDİR
Açıklamayı Yapı-Yol Sen Kocaeli Şube Başkanı ve KESK dönem sözcüsü Levent Burhanoğlu okudu. Burhanoğlu açıklamasında şunları söyledi,
“İşçiler ve emekçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs'a 5 gün kaldı. 2024 1 Mayıs'ını işçi ve emekçi şehri Kocaeli'de adına yakışır şekilde kutlayabilmek için biraya gelen sendikalar, demekler, demokratik kitle örgütleri olarak bizler bugün tüm Kocaeli halkını, Kocaeli 'deki tüm sendikaları, meslek örgütlerini ve kitle örgütlerini I Mayıs'ta Kocaeli 'de düzenleyeceğimiz yürüyüşümüze ve mitingimize davet etmek için buradayız. Kocaeli'de 1 Mayıs kutlamalarımızı saat 12:00'de Belediye İş hanı önünde toplanarak başlatacağız. 1 Mayıs kortejimizle Yürüyüş yolu boyunca yürüyecek, taleplerimizi haykıracak ve bayramımızı coşkuyla saat 13:30'da Real Otopark ‘ta düzenleyeceğimiz mitingimizle taçlandırarak kutlayacağız! Yıllardır İzmit yürüyüş yolunu emekçilere kapatmak isteyenler nihayet bu yıl emekçilerin kararlı duruşu karşısında olması gerektiği gibi emekçilerin bayramına ve iradelerine de saygı duymak zorunda kalmışlardır. Bunu da en başta belirtmek istiyoruz. Yürüyüş yolu emekçilerindir! Halkındır!
BİZLERLE ALAY EDİYORLAR
Bu ülkenin emeği ile geçinen kesimleri olarak bizim de iyiyi, güzeli, umudu yaşatmaya ve büyütmeye ihtiyacımız var. Ancak maalesef bizler her geçen gün yoksullaşırken ülkemizi yönetenler ise bir avuç zengin daha fazla zengin olsun diye bizlerden alıp onlara veriyor. Onlar, Milyonlarca işçinin açlık sınırının altındaki ücretlerle yaşam savaşı vermesini izliyorlar. Milyonlarca kamu emekçisinin maaş artışlarında yaşadığımız gerçek enflasyonun yarısına bile denk gelmeyen TÜİK enflasyonunu temel alıyorlar. Milyonlarca emekliyi sefalete mahkûm ediyorlar. Hepimizin soframızdaki ekmeği dilim dilim küçültüyorlar. Açlık sınırı 24 bin TL 'yi yoksulluk sınırı ise 63 bin TL'yi aşmışken bizlerle adeta alay ediyorlar. Kocaeli'de depreme karşı önlem almak yerine hala rant ve kar hırsıyla hepimizin hayatlarıyla amaya devam ediyorlar. Bunlar yetmezmiş gibi her krizin, her felaketin faturası bize yıkılıyor. Bizden alıp bir avuç zengine veriyorlar. Gazze'ye bombalar yağarken, İsrail Filistin halkına soykırım uygularken onlar ise kasaları e İsrail'le ticarete devam ediyorlar! İkiyüzlü politikalarına devam ediyorlar!
HER ŞEYE RAĞMEN UMUDUMUZU KAYBETMEDİK
Her şeye rağmen gelecek güzel günlere olan umudumuzu kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. 31 Mart yerel seçimlerinde ülkemizin işçisinden kamu emekçisine, emeklisinden asgari ücretlisine, kadınından gencine, bizler, Bizi Yok Sayamazsınız, Biz Buradayız!” dedik. Hükümetin yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin yapan politikalarına DUR dedik! Şimdi, Mücadeleyi, Dayanışmayı ve Umudu Büyütme Zamanı! Sesimizi, Ezilen-Sömürülen, Yoksullaştırılan Milyonların Sesini, Emeğin Sesini Daha Da Yükseltme Zamanı! Emeğin sömürülmediği, bir avuç zenginin yani 'in değil, milyonlarca emekçinin yani %99'un mutlu yaşadığı, Herkesin güvenceli ve insanca çalıştığı bir işinin ve gelirinin olduğu Ekonomik krizlerin, salgınların faturasının emekçilere yıkılmadığı, vergide adalet için az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alındığı, Ücretlerimizden alınan gelir vergisinin yoksulluk sınırına kadar olan gelirler için %10’da sabitlendiği torpilin, kayırmanın kapısını sonuna kadar açan mülakat sisteminin kaldırıldığı, liyakat ve kariyerin esas alındığı bir düzen için tüm Kocaeli halkını, işçi kenti Kocaeli 'de yaşayan tüm emekçi kardeşlerimizi aileleriyle birlikte bayramımıza, 1 Mayıs kutlamalarımıza çağırıyoruz! Tüm halkımızı I Mayıs'ı emekçiler için gerçek bir bayrama çevirmeye çağırıyoruz!”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.