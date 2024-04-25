- G:

Kar maskesi takıp 19 yaşındaki genci öldüren 2 şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sosyal medyada tartıştığı genci kar maskesi takarak silahla öldüren 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Kar maskesi takıp 19 yaşındaki genci öldüren 2 şahıs tutuklandı
Kar maskesi takıp 19 yaşındaki genci öldüren 2 şahıs tutuklandı
+2
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, 12 Nisan tarihinde Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Caddesinde bulunan kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre Arda Yücel Ekşioğlu (19) ile Y.T. sosyal medya üzerinden tartıştı. Olayın büyümesi üzerine 17 yaşındaki C.Ş. ile Y.T. kar maskelerini takarak, çalıntı motosiklet ile Arda Yücel Ekşioğlu’nun bulunduğu kahvehaneye geldi. Silahı çeken Y.T. kahvehaneye ateş etti. Kurşunların hedefi olan Arda Yücel Ekşioğlu ağır yaralanırken, olayı gerçekleştiren 2 şüpheli ise kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ekşioğlu, 20 Nisan tarihinde hayatını kaybetti.

Kar maskesi takıp 19 yaşındaki genci öldüren 2 şahıs tutuklandı

8 şüpheli operasyonla yakalandı

Cinayetin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü cinayet büro ekipleri harekete geçti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 2 şüphelinin şehir dışına kaçtığı belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından cinayet zanlısı Y.T. Mersin’de, motosiklet sürücüsü C.Ç. ise Sakarya’da yakalandı. İki zanlının kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri iddia edilen R.Ç., İ.A., M.İ.A., E.Ö., İ.K.T İstanbul, Sakarya, Mersin ve Kocaeli’de düzenlenen operasyonda yakalandı.

Y.T ile C.Ş. kasten öldürme suçundan tutukland

İfadeleri alınan 8 şüpheli ifadeleri sonrasında bugün Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Savcı karşısına çıkarılan Y.T ile C.Ş. "Kasten öldürme" suçundan tutuklanırken E.Ö. ve İ.K.T. ise serbest bırakıldı. Ayrıca İ.A., M.İ.G. ve R.Ç. "Suç delillerini gizleme, değiştirme veya yok etme" suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ayrıca "Suç delillerini gizleme değiştirme veya yok etme" suçuna karıştığı tespit edilen A.Ö. ile A.U.Ş bugün yakalandı. 2 şüpheli ifadeleri sonrası yarın adliyeye sevk edilecek.

# medya, tespit

25 Nis 2024 - 21:39 İHA Kocaeli- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.432.719 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
DİLOVASI BELEDİYESİ 23 NİSAN İLANI Resmi İlandır mask
DİLOVASI BELEDİYESİ 23 NİSAN İLANI
DERİNCE BELEDİYESİ 23 NİSAN İLANI Resmi İlandır mask
DERİNCE BELEDİYESİ 23 NİSAN İLANI
GEBZE İLÇESİ BALÇIK MAHALLESİ İÇMESUYU VE ATIKSU HATLARI İNŞAATI İLANI Resmi İlandır mask
GEBZE İLÇESİ BALÇIK MAHALLESİ İÇMESUYU VE ATIKSU HATLARI İNŞAATI İLANI
İZMİT BELEDİYESİ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI İLANI Resmi İlandır mask
İZMİT BELEDİYESİ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI İLANI
Kar maskesi takıp 19 yaşındaki genci öldüren 2 şahıs tutuklandı mask
Kar maskesi takıp 19 yaşındaki genci öldüren 2 şahıs tutuklandı
Komşusunu öldüren sanığa müebbet hapis talebi mask
Komşusunu öldüren sanığa müebbet hapis talebi
Emek ve Demokrasi Güçleri’nden 1 Mayıs çağrısı mask
Emek ve Demokrasi Güçleri’nden 1 Mayıs çağrısı
Sosyal medya tartışması cinayetle bitti mask
Sosyal medya tartışması cinayetle bitti
CHP’li başkanlardan Büyükakın’a hayırlı olsun ziyareti mask
CHP’li başkanlardan Büyükakın’a hayırlı olsun ziyareti
AKP’li meclis üyesi uçan adam Sabri Beye mi özendi? mask
AKP’li meclis üyesi uçan adam Sabri Beye mi özendi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL