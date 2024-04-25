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YUVAM AKARCA'DA KAZA: OTOMOBİL BARİYERE ÇARPARAK TAKLA ATTI

İzmit ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil beton bariyere çarparak takla attı. Otomobildeki 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

İhlas Haber Ajansı
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YUVAM AKARCA'DA KAZA: OTOMOBİL BARİYERE ÇARPARAK TAKLA ATTI
YUVAM AKARCA'DA KAZA: OTOMOBİL BARİYERE ÇARPARAK TAKLA ATTI
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Kaza, Akarca Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde 16 AND 160 plakalı otomobil, önce beton bariyerlere çarptı ardından takla atarak ters durdu. Kazayı gören vatandaşlarında yardımıyla sürücü C.S. ile ile 2 kişi araçtan çıkarıldı. Araçta bulunan 3 kişinin burnu bile kanamazken 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülmek istenen 3 kişi, durumlarının iyi olduğunu söyleyerek teklifi reddetti. Kaza sebebiyle araç parçalanırken, kimsenin yara almaması herkese rahat nefes aldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

YUVAM AKARCA'DA KAZA: OTOMOBİL BARİYERE ÇARPARAK TAKLA ATTI
YUVAM AKARCA'DA KAZA: OTOMOBİL BARİYERE ÇARPARAK TAKLA ATTI
YUVAM AKARCA'DA KAZA: OTOMOBİL BARİYERE ÇARPARAK TAKLA ATTI
YUVAM AKARCA'DA KAZA: OTOMOBİL BARİYERE ÇARPARAK TAKLA ATTI
YUVAM AKARCA'DA KAZA: OTOMOBİL BARİYERE ÇARPARAK TAKLA ATTI
YUVAM AKARCA'DA KAZA: OTOMOBİL BARİYERE ÇARPARAK TAKLA ATTI
# sağlık, SÜRÜCÜ

25 Nis 2024 - 23:42 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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