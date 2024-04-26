YİYECEKLERİN SIRALAMASI

Doğru sıralama:

1- Sebzeler

2- Protein ve yağlar

3- Nişasta ve şeker

Yazar önce sebzelerin yenmesini öneriyor ki sebzelerin içerdiği lifler mide ve ince bağırsak duvarını kaplasın. Sonra protein ve yağın yenmesini, en sonda da nişasta ve şeker içeren yiyeceklerin yenmesini tavsiye ediyor. Bu şekilde mide ve ince bağırsak duvarını kaplayan lifler nişasta ve şekerin daha az emilmesini sağlıyor.

Kitapta verilen pek çok örnekte aynı yiyecekleri yiyip sıralamaya dikkat edildiğinde kan şekerinin daha az yükseldiği grafiklerle anlatılıyor.

Bu sıralamayı öğünlerimize kolaylıkla uyarlayabiliriz, genellikle uygulanan giriş, ana yemek, tatlı sıralaması buna uygun. Giriş tabağı olarak salata, zeytinyağlı sebze veya sebze mezelerinden seçebiliriz. Sonra et/tavuk/balık ve yağ içeren bir ana yemek gelir. Patates, pilav, makarna gibi yiyecekleri proteinden sonra yiyebiliriz. Meyve veya tatlı yiyeceksek bu en sonda olmalı.

Sabah kahvaltısında da bu sıralamayı uygulamaya çalışıyoruz. Kahvaltıya yeşillikler ve mevsim sebzeleriyle başlıyoruz. Sonra zeytin ve yumurtamızı yiyoruz. En sonda ise bir adet mevsim meyvesi yiyoruz.

Biz beslenmemizi düzeltip yaşam tarzımızı değiştirerek genetik olduğu söylenip iyileşmez denen diyabet illetinden 12,5 yıl önce kurtulduk. Sadece diyabetle de kalmadı, diğer kronik hastalıklarımızdan da kurtulduk. Şifa bulma hikayemizi @a.okancaglar hesabında paylaşıyoruz, baştan başlayarak okuyabilirsiniz. Bu kitap ise bize yediğimiz sağlıklı besinleri hangi sırada yiyeceğimiz konusunda fikir verdi ancak beslenme içeriğimizi değiştirmedik.

Kaynak:

(1) Inchauspé, Jessie, Glikoz Devrimi, Pegasus Yayınları, Haziran 2023, İstanbul. @pegasusyayinlari