GLUTENSİZ BESLENME DEYİNCE BİZ NE ANLIYORUZ

A. Okan Çağlar/ Nurçin Çağlar

Bu sonuç bizi hiç şaşırtmadı. Batı tarzı beslenme işlenmiş gıda ağırlıklı. Batı tarzı glutensiz beslenme de paketli glutensiz unlar, glutensiz unlu mamullerden ibaret oluyor. Bu ürünlerin içeriğine bakıldığında pirinç, mısır unları, mısır, patates nişastası vb içerdiklerini görüyoruz. Bunlar ise glisemik indeksi çok yüksek yani kan şekerini hızla yükselten gıdalar. Böyle olunca da yağmurdan kaçarken doluya tutulmak misali glutenden kaçarken diyabete davetiye çıkarılmış oluyor. Sadece diyabet olsa yine iyi…

Bizim glutensiz beslenmeden anladığımız ise bu değil. Biz glutensiz beslenme derken gerçek ve doğal gıdalarla ekmeksiz beslenme kastediyoruz. Bizim için rutinde olmayan ancak kaçamak sınıfında saydığımız unlu yiyecekler karabuğday, sorgum, kinoa, bakliyat unları gibi gluten içermeyen unlardan evde kendi yaptığımız yiyecekler. Marketlerde “glutensiz un” adıyla satılan paketli karışımlar bizim için kaçındığımız işlenmiş gıda sınıfında.

Bizi diyabetten kısa sürede kurtaran beslenme şekli glutensiz beslenme değildi. Glisemik indeksi yüksek olduğu için ekmek yemiyorduk ama glisemik indeksi yüksek olmayan bulgur yiyorduk. Düşük glisemik indeksli beslenerek diyabetten kurtulduk. Daha sonra glutenin bağırsaklara ve vücuda verdiği zararları öğrenince tamamen glutensiz beslenmeye başladık. Ancak diyabetimizi geri getirmemek için düşük glisemik indeksli beslenmek hep önceliğimiz oluyor. O nedenle de işlenmiş, paketli “glutensiz” gıdalardan kaçınıyor, doğal ve gerçek gıdalarla besleniyoruz. Kronik hastalıklardan kurtulma hikayemizi @a.okancaglar hesabında okuyabilir ve her gün yediklerimizi görebilirsiniz.

Kaynak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35199850/

Makale: doi: 10.1002/14651858.CD013556.pub2.