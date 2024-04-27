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Üniversite öğrencilerini taşıyan tur otobüsü şarampole devrildi: 3’ü ağır 12 yaralı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde doğa yürüyüşünden döndükleri öğrenilen üniversite öğrencilerinin içerisinde bulunduğu tur otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3’ü ağır toplam 12 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza, Pamukova Eskiyayla Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçay’a gittikleri doğa yürüyüşünden dönmekte olan ve içerisinde üniversite öğrencilerinin bulunduğu 54 S 0579 plakalı tur otobüsü şarampole devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3’ü ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı.
# sağlık

27 Nis 2024 - 18:27 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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